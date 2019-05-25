Первый канал назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что организаторы не стали проводить повторное голосование, сообщает ТАСС.
Все финалисты шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» признаны победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой смс за одного из участников. Об этом объявил в пятницу в эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Эрнст назвал произошедшее в финале шоу обманом. «Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым. Мы точно себя так чувствовали. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит», - заметил он.
Эрнст заявил, что телеканал не знает, кто оказывал воздействие. «Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников и, главное, дети», - подчеркнул он.
Эрнст также обратился к Микелле Абрамовой, отметив, что она остается членом семьи «Голоса». «Микелла, нам жалко, что сегодня вечером ты не с нами. Но ты такой же член нашей семьи, семьи «Голоса», как и те, кто стоит на этой сцене», - сказал он.
В свою очередь ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей (примерно 14 000 евро).