Первый канал назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Эрнст назвал произошедшее в финале шоу обманом. «Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым. Мы точно себя так чувствовали. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которое мы объявили, что-то изменит», - заметил он.

Эрнст заявил, что телеканал не знает, кто оказывал воздействие. «Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников и, главное, дети», - подчеркнул он.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться, - заявил глава телеканала. - И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть - с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».

Эрнст также обратился к Микелле Абрамовой, отметив, что она остается членом семьи «Голоса». «Микелла, нам жалко, что сегодня вечером ты не с нами. Но ты такой же член нашей семьи, семьи «Голоса», как и те, кто стоит на этой сцене», - сказал он.

В свою очередь ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей (примерно 14 000 евро).