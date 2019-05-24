«У нас первая любовь»: Киркоров сделал важное заявление

Артист рассказал, что у его дочери случилась первая любовь. Поклонника девочки зовут Федя, и он сделал ей трогательный подарок – линейку с ее именем.

"У нас первая любовь! Good. Very good", – заявил на камеру удивленный новостью Филипп Киркоров. Сама же Алла-Виктория призналась, что мальчик влюбился в нее, но эти чувства не взаимны. Она считает, что ее поклонник — "дурачок", потому что дергает девочек за косички.

А вот подарок Феди дочке Филиппа Киркорова явно пришелся по душе, и она с радостью показала его отцу. Вполне возможно, что речь идет об одном из одноклассников Аллы-Виктории.

Ранее Филипп Киркоров рассказал об отношениях своего шестилетнего сына Мартина с одноклассниками. В разговоре с Ксенией Собчак в одном из выпусков YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" он признался, что сын может постоять не только за себя, но и за его честь.