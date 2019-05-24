Уже в эту пятницу! Для выпускников в Таллинне пройдет огромный фестиваль с участием Maruv и других суперзвезд

Мероприятие продлится с 19:00 до 23:00, двери открываются в 18:00. В этот раз возрастное ограничение 14+, более младшие лица смогут прийти вместе с родителями. При покупке 5 билетов и более - дополнительная скидка. Заказывайте билеты по телефону: info@mjproduction.ee, +372 58441398.