Сюрприз! «САШАТАНЯ»: самая смешная семейная пара российского ТВ снова на ТНТ

Позади 10 лет совместной жизни, которая началась еще в стенах общаги «Универа», шесть из которых Саша и Таня Сергеевы провели в рамках спинофф в своей новенькой ипотечной квартире. Если бы в природе существовала премия «Семья года», то все ее номинации стоило бы разделить между героями проекта, но главную награду — приз зрительских симпатий — единогласно присудить Саше и Тане Сергеевым.

ФОТО: ТНТ

Почему? Да просто потому, что Сергеевы — самая сплоченная семья. Причем настолько, что готовы бомбить из окна капитошками соседские машины ради парковочного места или добровольно отказаться от отцовских денег, чтобы дружно жить на одну зарплату страхового агента.

ФОТО: ТНТ

Потому что Сергеевы — самая экономная семья и часто прихватывают из садика чужие вещи, хотя бы потому, что некоторые из них дороже и качественнее, чем у их сына Алеши. Или Сергеевы абсолютно бесплатно посещают фитнес-клуб, точнее фитнес-клубы, не задерживаясь в заведении дольше одного бесплатного пробного занятия.

ФОТО: ТНТ

Событий в новом сезоне настолько много, что стоит раздать награды и в других номинациях.

«Красавчик года»

Побеждает Саша Сергеев. К своему титулу он шел долгих шесть лет и наконец заслужено победил. В данном случае речь идет конечно не о внешности (хотя для Тани её Саша безусловный красавчик), а о настоящих мужских поступках. В новом сезоне Сергеев наконец-то погасил ипотеку. Ну разве не красавчик?!

ФОТО: ТНТ

«Яжемать года»

Приз достается Тане, потому что она умудряется ухаживать не только за своим сыном Алешей, но и за Сашей. И речь не о Сергееве, а о новорожденном сыне Лили и Миши. Таня заваливает своих друзей советами и бывшими вещами своего сына, из которых он уже давно вырос.

«Олигарх в законе года»

И снова победа за Сильвестром Андреевичем. Дедушку подставили, и теперь его миллиарды хотят отжать. Вместо того, чтобы отправиться на пенсию и спокойно нянчить внука, олигарх Сергеев попадает в тюрьму. Теперь-то точно нужно передавать бизнес дальше по наследству.

ФОТО: ТНТ

«Бизнесмен года»

И снова победа за Сашей Сергеевым. Хотя какой он теперь Саша?... ездит с личным водителем, одевается исключительно в премиальные костюмы, обедает в дорогих ресторанах и только в компании олигархов. Он теперь Александр Сильвестрович, наследник гигантской империи. При этом он продолжает каждый день ходить в офис к 09:00 в свою страховую контору.

«Бизнесвуман года»

Сразу два победителя: Таня и Ева. Просто потому, что их ресторанное дело в прямом смысле превращается в бизнес. После того как Сильвестр Андреевич прекратил финансировать хобби жены, девушкам приходится крутиться. В режиме стресса гениальные идеи рождаются одна за одной, например, Таня решила повесить меню в туалете, чтобы те, кто просто забегает в кафе справить нужду изучил ассортимент и ценовую политику заведения.

«Неуд года»

Екатерина Шумакова — двоюродная сестра Тани, которая приехала в Москву учиться. К сожалению, снова сработала классическая формула: приехала поступать, не поступила и… Какое будущее ждет в столице симпатичную провинциальную девушку, пока непонятно. Для начала надо разобраться — почему ей так и не удалось поступить. Может быть дело в том, что красится Катя перед экзаменом намного дольше, чем готовится к его сдаче?

«Стартап года»

Побеждает Альберт! Вообще на его счету очень много разных идей, практически каждое появление консьержа в кадре связано с каким-нибудь стартапом. Но сейчас он превзошел себя и открыл прямо в своей каморке контактный зоопарк. Погладить котёнка — 300 р. Погладить черепашку — 350 р. Пока его предприятие не пользуется успехом, но он не отчаивается и скоро придумает что-нибудь новенькое.

ФОТО: ТНТ