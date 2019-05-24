Аж слюнки текут! Невеста Томми Кэша покрыла тело блестками и разделась в лимузине

25-летняя певица после ухода из группы завела себе новый инстаграм, в котором уже 1,1 млн подписчиков. И пусть снимков в нём пока не так много, Катя не даёт расслабляться фанатам. На этот раз девушка снова выложила провокационную фотографию, на которой предстала топлес в одних трусах.

Обнаженную грудь певица предусмотрительно прикрыла руками, а ее тело полностью было покрыто блестками.

Среди фанатов снимков вызвал ажиотаж. За несколько часов фото набрало более 300 тыс. лайков. Поклонники разделились на несколько лагерей. Одни критиковали за излишнюю откровенность, другие осыпали комплиментами. Кто-то и вовсе девушку не узнал в новом образе. К еще одной категории относились фанаты, которые спрашивали, отпустили ли Кищук полицейские. Недавно прокатились слухи о ее задержании, которое могло оказаться просто съемками нового клипа.