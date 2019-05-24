Пт, 24.05.2019
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  • Аж слюнки текут! Невеста Томми Кэша покрыла тело блестками и разделась в лимузине

Аж слюнки текут! Невеста Томми Кэша покрыла тело блестками и разделась в лимузине
ФОТО!

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Катя Кищук.

ФОТО: Instagram

Экс-участница группы «Серебро» не перестает напоминать о себе, используя для этого природные данные и эпатаж.

25-летняя певица после ухода из группы завела себе новый инстаграм, в котором уже 1,1 млн подписчиков. И пусть снимков в нём пока не так много, Катя не даёт расслабляться фанатам. На этот раз девушка снова выложила провокационную фотографию, на которой предстала топлес в одних трусах.

Обнаженную грудь певица предусмотрительно прикрыла руками, а ее тело полностью было покрыто блестками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Среди фанатов снимков вызвал ажиотаж. За несколько часов фото набрало более 300 тыс. лайков. Поклонники разделились на несколько лагерей. Одни критиковали за излишнюю откровенность, другие осыпали комплиментами. Кто-то и вовсе девушку не узнал в новом образе. К еще одной категории относились фанаты, которые спрашивали, отпустили ли Кищук полицейские. Недавно прокатились слухи о ее задержании, которое могло оказаться просто съемками нового клипа.

Напомним, в начале марта Екатерина Кищук удивила почитателей, объявив о свадьбе с эстонским рэп-исполнителем Томасом Таммеметсом, известным под псевдонимом Томми Кэш.

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