Спасательница Малибу: Николь Шерзингер позирует в сексуальном красном купальнике на пляже

Среди голливудских знаменитостей есть категория звезд, которые регулярно делятся с поклонниками фотографиями с пляжа. Всевозможные позы, самые необычные и стильные купальники, и, конечно же, соблазнительные формы мелькают на их страницах в Instagram едва ли не каждый день. Определенно к числу любителей фото в купальниках можно отнести сестер Кардашьян-Дженнер, а еще певицу Николь Шерзингер.