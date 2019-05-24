Пт, 24.05.2019
Фото: поклонники Сергея Лазарева перевозбудились, увидев его голым в душе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Спасательница Малибу: Николь Шерзингер позирует в сексуальном красном купальнике на пляже

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Nicole Scherzinger

ФОТО: imageSPACE/MPI/Capital Pictures / IS/MPI/Capital Pictures

Поклонники в восторге от идеального тела певицы.

Среди голливудских знаменитостей есть категория звезд, которые регулярно делятся с поклонниками фотографиями с пляжа. Всевозможные позы, самые необычные и стильные купальники, и, конечно же, соблазнительные формы мелькают на их страницах в Instagram едва ли не каждый день. Определенно к числу любителей фото в купальниках можно отнести сестер Кардашьян-Дженнер, а еще певицу Николь Шерзингер.

В последнее время она все чаще ездит в теплые края и не забывает публиковать в личном микроблоге сексуальные фото. Так, буквально на днях Николь поделилась серией фото в эффектном красном купальнике, подчеркнувшем ее идеальную фигуру. 

"Спасательница Малибу" - тут же назвали Шерзингер поклонники, сравнив ее с героиней Памелы Андерсон в одноименном телесериале. Не удивительно, Николь выглядит очень сексуально!

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