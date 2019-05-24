Спасательница Малибу: Николь Шерзингер позирует в сексуальном красном купальнике на пляже

Поклонники в восторге от идеального тела певицы.
Среди голливудских знаменитостей есть категория звезд, которые регулярно делятся с поклонниками фотографиями с пляжа. Всевозможные позы, самые необычные и стильные купальники, и, конечно же, соблазнительные формы мелькают на их страницах в Instagram едва ли не каждый день. Определенно к числу любителей фото в купальниках можно отнести сестер Кардашьян-Дженнер, а еще певицу Николь Шерзингер.
В последнее время она все чаще ездит в теплые края и не забывает публиковать в личном микроблоге сексуальные фото. Так, буквально на днях Николь поделилась серией фото в эффектном красном купальнике, подчеркнувшем ее идеальную фигуру.
"Спасательница Малибу" - тут же назвали Шерзингер поклонники, сравнив ее с героиней Памелы Андерсон в одноименном телесериале. Не удивительно, Николь выглядит очень сексуально!
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