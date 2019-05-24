Самые верные жены по знаку Зодиака: какому мужчине повезло больше всего

Овен

Один из самых неверных знаков Зодиака. Частенько женщины-Овны заводят себе романы на стороне просто из интереса. Ей достаточно заприметить симпатичного мужчину, чтобы всерьез заинтересоваться им. Одновременно она может интересоваться сразу несколькими мужчинами. А что муж? Он не помеха, пишет Moyzhurnal.com.

Стрелец

Тут 50 на 50. Девушка-Стрелец сильно зависит от своих эмоций и ощущений. Она постоянно ищет новизны. И уж точно не стерпит от своего мужчины ограничений. Она должна ощущать себя свободной, не чувствовать давление мужа. Мужчинам можно посоветовать только одно – не пытаться привязать стрельца к себе. Если она любит, то никуда не уйдёт от своего мужа.

Рыбы

Рыбы любят всем сердцем, всем разумом, всей душой. Если любимый мужчина позовёт женщину-Рыбы к себе, то она без раздумья помчится к нему. И её особо не волнует, что рядом спит муж, с которым она уже не первый год в браке. Мужу стоит быть её единственным любимым мужчиной, но ведь сердцу не прикажешь?

Весы

Девушки-Весы обладают удивительной аурой притягивать к себе мужчин. Они удивительным образом сочетают в себе и женственность и тайну. Поэтому чаще всего выходят такие девушки замуж не один раз. Однако, если в семье царит любовь и уют, то изменять своему супругу не станут.

Скорпион

Одной встречи достаточно для скорпиона, чтобы понять, что это её мужчина. И если выбор сделан, то она всеми силами добьется внимания. Поэтому измены и разводы большая редкость для скорпионов. Ведь это значит, что её выбор оказался неверным, а признать такое девушки-скорпионы не могут себе позволить.

Козерог

Поздние браки для женщин-Козерогов не такая уж и редкость. Это связанно с тем, что они с большим вниманием подходят к выбору партнёра. Первый встречный не подойдёт на роль мужчины всей её жизни. Поэтому, стоит только позавидовать мужчине, который заполучил такую девушку. Она не будет смотреть в сторону.

Водолеи

Очень мобильны, подвижны и легки на подъём. В связи с этим в брак они вступают неоднократно. Имеют своё собственное виденье идеального мужчины и брака в целом. Иногда эти представления сильно оторваны от реальной жизни. И тут может быть другая крайность, когда женщина-Водолей отшивает хороших мужчин в угоду несуществующему «идеальному парню». Несмотря на свою ветреность, к изменам не склонны.

Рак

Раки являются почти идеалами целомудрия. Для женщины-Рака в приоритете построение крепкой семьи и множеством детей. И нет, это не последствия стереотипов. Это действительно её собственное желание. Это её натура. Рак изменять не будет. Она просто уйдёт от своего мужа.

Лев

Любовь, брак и постель – это независимые друг от друга вещи. Если муж сможет дать всё это сразу, то это просто замечательно! А если нет, то девушка-Лев будет искать недостающие части на стороне. Но всё же этот знак Зодиака не склонен к изменам. Обманывать мужа – это не деловой подход.

Телец

Имеют очень высокие моральные принципы. Измену не простят, и не позволят изменить самой. Поэтому уличить в измене женщину-тельца нереально. Стоит ценить это и соответствовать своей жене.

Близнецы

Близнецы – это почти идеальный Зодиакальный знак женщины. Верность для их не пустой звук, а вполне реальная и осязаемая вещь. Мужьям не стоит ревновать их к другим мужчинам, с которыми они общаются. Им не стоит рассчитывать на что-то большее. Центр вселенной для близнецов – это её любимый муж. А все остальные, так, просто шум.

Дева