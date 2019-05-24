Самые верные жены по знаку Зодиака: какому мужчине повезло больше всего

Брак – это значимое и важное событие в жизни каждого человека. И порой выбрать подходящего кандидата очень сложно. Но также бывает то, что возлюбленный человек не подтверждает оказанное ему доверие. Астрологи составили свой рейтинг самых верных знаков Зодиака. Может быть при выборе своей второй половинки стоит также обратить внимание на это? Но не стоит забывать, что в каждом правиле есть исключения и всё зависит от человека.
Овен
Один из самых неверных знаков Зодиака. Частенько женщины-Овны заводят себе романы на стороне просто из интереса. Ей достаточно заприметить симпатичного мужчину, чтобы всерьез заинтересоваться им. Одновременно она может интересоваться сразу несколькими мужчинами. А что муж? Он не помеха, пишет Moyzhurnal.com.
Стрелец
Тут 50 на 50. Девушка-Стрелец сильно зависит от своих эмоций и ощущений. Она постоянно ищет новизны. И уж точно не стерпит от своего мужчины ограничений. Она должна ощущать себя свободной, не чувствовать давление мужа. Мужчинам можно посоветовать только одно – не пытаться привязать стрельца к себе. Если она любит, то никуда не уйдёт от своего мужа.
Рыбы
Рыбы любят всем сердцем, всем разумом, всей душой. Если любимый мужчина позовёт женщину-Рыбы к себе, то она без раздумья помчится к нему. И её особо не волнует, что рядом спит муж, с которым она уже не первый год в браке. Мужу стоит быть её единственным любимым мужчиной, но ведь сердцу не прикажешь?
Весы
Девушки-Весы обладают удивительной аурой притягивать к себе мужчин. Они удивительным образом сочетают в себе и женственность и тайну. Поэтому чаще всего выходят такие девушки замуж не один раз. Однако, если в семье царит любовь и уют, то изменять своему супругу не станут.
Скорпион
Одной встречи достаточно для скорпиона, чтобы понять, что это её мужчина. И если выбор сделан, то она всеми силами добьется внимания. Поэтому измены и разводы большая редкость для скорпионов. Ведь это значит, что её выбор оказался неверным, а признать такое девушки-скорпионы не могут себе позволить.
Козерог
Поздние браки для женщин-Козерогов не такая уж и редкость. Это связанно с тем, что они с большим вниманием подходят к выбору партнёра. Первый встречный не подойдёт на роль мужчины всей её жизни. Поэтому, стоит только позавидовать мужчине, который заполучил такую девушку. Она не будет смотреть в сторону.
Водолеи
Очень мобильны, подвижны и легки на подъём. В связи с этим в брак они вступают неоднократно. Имеют своё собственное виденье идеального мужчины и брака в целом. Иногда эти представления сильно оторваны от реальной жизни. И тут может быть другая крайность, когда женщина-Водолей отшивает хороших мужчин в угоду несуществующему «идеальному парню». Несмотря на свою ветреность, к изменам не склонны.
Рак
Раки являются почти идеалами целомудрия. Для женщины-Рака в приоритете построение крепкой семьи и множеством детей. И нет, это не последствия стереотипов. Это действительно её собственное желание. Это её натура. Рак изменять не будет. Она просто уйдёт от своего мужа.
Лев
Любовь, брак и постель – это независимые друг от друга вещи. Если муж сможет дать всё это сразу, то это просто замечательно! А если нет, то девушка-Лев будет искать недостающие части на стороне. Но всё же этот знак Зодиака не склонен к изменам. Обманывать мужа – это не деловой подход.
Телец
Имеют очень высокие моральные принципы. Измену не простят, и не позволят изменить самой. Поэтому уличить в измене женщину-тельца нереально. Стоит ценить это и соответствовать своей жене.
Близнецы
Близнецы – это почти идеальный Зодиакальный знак женщины. Верность для их не пустой звук, а вполне реальная и осязаемая вещь. Мужьям не стоит ревновать их к другим мужчинам, с которыми они общаются. Им не стоит рассчитывать на что-то большее. Центр вселенной для близнецов – это её любимый муж. А все остальные, так, просто шум.
Дева
Мужчине, женившемся на женщине-Деве, можно только позавидовать. Идеальный женский образ, сочетающий в себе самые лучшие качества. Про верность тут и не стоит говорить. Она за своим мужем пойдёт и в огонь, и в воду. И даже на край света. Лишь бы быть рядом с ним. Цените такую жену.