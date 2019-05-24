А вы тоже себя так ведете? Семь вещей, за которые иностранцы презирают русских туристов

Кражи из отелей

Рационально объяснить такое поведение невозможно. Из недавнего: пять литров ликера «Бейлиз», по рюмочке собранного в пластиковые бутылки, 14 рулонов туалетной бумаги, несколько килограммов апельсинов и яблок, тапки, халаты, полотенца и растения, выдернутые с корнем и бережно завернутые в мокрые тряпки, обнаружили в чемоданах супругов из Нефтеюганска сотрудники турецкого отеля.

Разве можно выпускать таких людей за границу?

«БоХато» одетые женщины

Такие «красотки» - бич любого курорта, куда приезжает хоть какое-то количество русских. Как у местных жителей, так и у других туристов они вызывают стойкое чувство недоумения — как можно ходить в дешевый супермаркет, расположенный напротив отеля, в полном «боевом раскрасе» и на шпильках. «Краситься как русская» в Европе уже становится новым фразеологизмом. К сожалению.

Незнание иностранных языков

Еще одна малопонятная современному культурному человеку вещь. Как в нашем глобальном обществе можно ездить куда-либо без знания хотя бы разговорного английского? В Европе знание 2-3 иностранных языков образованными людьми — это безусловная норма. Помню, когда я путешествовала по Греции, я познакомилась с милой парой родом из Индии, но проведших большую часть жизни в Нью-Йорке.Они были очень удивлены — как так, я — русская и говорю на английском без ужасного «коверкающего» акцента. В Нью-Йорке (!) русских полиглотов они не встречали! За всю свою жизнь!

Пренебрежение местными традициями и обычаями, а также тотальная «культурная неграмотность»

Про это можно было бы написать книгу. Справедливости ради — этим же страдают и вездесущие сейчас китайцы. Но зачем равняться на работников заводов, которые ездят по миру по профсоюзным путевкам? Гораздо разумнее быть похожими на образованных американцев с европейцами. До сих пор помню, как в Дрезденской картинной галерее, стоя у картины «Сикстинская Мадонна» кисти Рафаэля одна русскоговорящая дама объясняла подруге, что Мадонна — это имя тетки, которая изображена на картине. А в Таиланде русские тетки, несмотря на недоуменные взгляды монахов, вошли в храм, не снимая свою запыленную обувь.

Чванство и презрение к обслуживающему персоналу

Возможно, — виной всему советское воспитание и подавленное желание командовать, распоряжаться, приказывать. В России его не особо реализуешь — натолкнешься на такое же, зеркальное хамство. А вот при поездке в Турцию — вроде бы нет никаких препятствий. И ущерба — кроме репутации. Но кому она нужна, да?

Желание делать фотографии и сэлфи в неуместной обстановке