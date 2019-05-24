Четыре части тела, поцелуй в которые заставит растаять даже снежную королеву

Мужчины, не думайте, что чтобы дарить какие-то необычные поцелуи, нужно обладать особенными знаниями. Обратите внимание на 4 части женского тела, и вы удивите свою половинку! Пишет Grudnichky.ru.

За мочкой ушей

В этой зоне находятся чувствительные рецепторы, женщинам нравится, когда мужчина слегка берет ее за горло. Таким способом он показывает свое доминирование и возбуждает в ней удовольствие.

Зона запястий с внутренней стороны

А про эту зону забывают, как мужчины, так и женщины. Однако она очень чувствительна. Можно целовать их, можно просто держать – все это вызовет очень приятные эмоции у девушки.

Зона спины, немного выше талии

Прижимайте свою девушку за зону спины, чуть выше талии, во время поцелуя – ее ощущения от поцелуя усилятся во много раз.

Зона плеч (верхняя часть)

Верхняя часть плеч – еще одна чувствительная точка женского тела. Вы можете их нежно обнять или осыпать поцелуями – как душе будет угодно.