Четыре части тела, поцелуй в которые заставит растаять даже снежную королеву

Многие дамы сетуют на то, что мужчины привыкли действовать по шаблону в плане ласк и не проявляют оригинальности. Именно такие моменты близости не приносят удовольствие, даже становятся каторгой.
Мужчины, не думайте, что чтобы дарить какие-то необычные поцелуи, нужно обладать особенными знаниями. Обратите внимание на 4 части женского тела, и вы удивите свою половинку! Пишет Grudnichky.ru.
За мочкой ушей
В этой зоне находятся чувствительные рецепторы, женщинам нравится, когда мужчина слегка берет ее за горло. Таким способом он показывает свое доминирование и возбуждает в ней удовольствие.
Зона запястий с внутренней стороны
А про эту зону забывают, как мужчины, так и женщины. Однако она очень чувствительна. Можно целовать их, можно просто держать – все это вызовет очень приятные эмоции у девушки.
Зона спины, немного выше талии
Прижимайте свою девушку за зону спины, чуть выше талии, во время поцелуя – ее ощущения от поцелуя усилятся во много раз.
Зона плеч (верхняя часть)
Верхняя часть плеч – еще одна чувствительная точка женского тела. Вы можете их нежно обнять или осыпать поцелуями – как душе будет угодно.
Проявив фантазию, вы сделаете близость незабываемой для вашей половинки. Попробуйте воспользоваться нашими советами.