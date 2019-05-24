Фермер рассказал, как сохранять клубнику свежей как можно дольше

Сезон клубники начался. И трудно найти того, кто не любит эти сладкие и вкусные ягоды!
Клубника богата антиоксидантами, витамином С, фолиевой кислотой, калием, марганцем, клетчаткой и магнием.
Она способна улучшить зрение, функцию мозга, снизить кровяное давление, уменьшить боль при артрите, подагре. Клубника также укрепляет иммунную систему.
Но, как и многие ягоды, она очень быстро портится. И вот что нужно сделать, чтобы наслаждаться ее вкусом дольше.
Возьмите:
- белый уксус;
- воду;
- дуршлаг.
Смешайте уксус и воду в пропорциях 1:5. Замочите ягоды в смеси на несколько минут. Затем просушите и сложите в контейнер.
Уксус избавит ягоду от спор плесени и бактерий. Это позволит ягодам дольше оставаться свежими. Также всегда кладите на дно контейнера с клубникой несколько бумажных полотенец.
Вот еще несколько советов, которые помогут вашей клубнике продержаться дольше:
- храните клубнику со стебельками до тех пор, пока не будете ее кушать;
- обязательно убирайте все испорченные ягоды;
- храните клубнику в сухом герметичном контейнере.
А вы знали об этом?