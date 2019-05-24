Пт, 24.05.2019
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Фермер рассказал, как сохранять клубнику свежей как можно дольше

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Клубника. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus

Сезон клубники начался. И трудно найти того, кто не любит эти сладкие и вкусные ягоды!

Клубника богата антиоксидантами, витамином С, фолиевой кислотой, калием, марганцем, клетчаткой и магнием. 

Она способна улучшить зрение, функцию мозга, снизить кровяное давление, уменьшить боль при артрите, подагре. Клубника также укрепляет иммунную систему.

Но, как и многие ягоды, она очень быстро портится. И вот что нужно сделать, чтобы наслаждаться ее вкусом дольше.

Возьмите:

  • белый уксус;
  • воду;
  • дуршлаг.

Смешайте уксус и воду в пропорциях 1:5. Замочите ягоды в смеси на несколько минут. Затем просушите и сложите в контейнер. 

Уксус избавит ягоду от спор плесени и бактерий. Это позволит ягодам дольше оставаться свежими. Также всегда кладите на дно контейнера с клубникой несколько бумажных полотенец.

Вот еще несколько советов, которые помогут вашей клубнике продержаться дольше:

  • храните клубнику со стебельками до тех пор, пока не будете ее кушать;
  • обязательно убирайте все испорченные ягоды;
  • храните клубнику в сухом герметичном контейнере.

А вы знали об этом?

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