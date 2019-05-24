Фермер рассказал, как сохранять клубнику свежей как можно дольше

Клубника богата антиоксидантами, витамином С, фолиевой кислотой, калием, марганцем, клетчаткой и магнием.

Она способна улучшить зрение, функцию мозга, снизить кровяное давление, уменьшить боль при артрите, подагре. Клубника также укрепляет иммунную систему.

Но, как и многие ягоды, она очень быстро портится. И вот что нужно сделать, чтобы наслаждаться ее вкусом дольше.

Возьмите:

белый уксус;

воду;

дуршлаг.

Смешайте уксус и воду в пропорциях 1:5. Замочите ягоды в смеси на несколько минут. Затем просушите и сложите в контейнер.

Уксус избавит ягоду от спор плесени и бактерий. Это позволит ягодам дольше оставаться свежими. Также всегда кладите на дно контейнера с клубникой несколько бумажных полотенец.

Вот еще несколько советов, которые помогут вашей клубнике продержаться дольше:

храните клубнику со стебельками до тех пор, пока не будете ее кушать;

обязательно убирайте все испорченные ягоды;

храните клубнику в сухом герметичном контейнере.