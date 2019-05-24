Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом

Операция. Иллюстративный снимок. ФОТО: Panther Media/Scanpix

По словам пользовательницы Karrrde, пожилые люди несколько раз приглашали ее на свидание за несколько секунд до того, как отключиться. Один из пациентов, по рассказам другого врача, после пробуждения долго играл на воображаемой электрогитаре. Комментатор willkill612 поделился воспоминанием, как подросток пел «Призрак оперы» перед погружением в наркоз, а потом перешел на рэп. Janski12 рассказал, что один из его пациентов был убежден в том, что он акула.

Юзер updoots4u признался, что однажды человек после выхода из наркоза спросил, находился ли он в аду, а другой потрогал его волосатую руку и произнес: «Из вас бы получился отличный ковер». Кроме того, сразу несколько анестезиологов рассказали, что пациенты не только делали им комплименты, но и пытались показывать интимные части тела.