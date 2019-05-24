Грудь в корсет не вмещается: 33-летняя русская красавица блистает на красной дорожке

Два месяца назад Наташа Поли стала матерью во второй раз, в конце апреля она родила сына Эдриана. Но модели быстро возвращаются в форму после родов, вот и Поли демонстрирует публике свою фигуру на красной дорожке в Каннах.

Тонкую талию и пышную грудь, которая даже не помещается в корсет платья, Наташа подчеркнула золотым платьем с многочисленными стразами, камнями и вышивкой на подоле, пишет TCH.