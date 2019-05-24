Звезда русского шансона порадует жителей района Хааберсти суперхитами

Самым приятным для русской публики станет появление на сцене популярного на Youtube-каналах и в России шансонье Сергея Сумина, успех в интернете к нему пришел после выхода суперхита «Скажи: да!», который собрал в общей сложности более миллиона просмотров. Дуэт Сумина с Илоной Калдре придаст перчинки мероприятию.

Сергей Сумин и Андрей Литягин в студии Limon LIVE ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова весенний концерт на берегу пруда Ыйсмяэ пройдёт уже в 16-й раз. «Весенний концерт в Хааберсти стал доброй традицией. Гостей мероприятия всегда радуют хорошие исполнители, и это год не станет исключением. Помимо этого будет работать весенняя ярмарка, для детей и молодёжи развлечения приготовили работники молодёжного центра Хааберсти. Весенний концерт бесплатный, ждём всех желающих»,- добавил Сильянов.