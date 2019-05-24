Звезда русского шансона порадует жителей района Хааберсти суперхитами

В субботу, 25 мая, в 14.00 в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ пройдет зажигательный весенний концерт, на большой сцене выступят дети из вокальной студии Тайси, духовой оркестр Куттер, ансамбль Lõõtspillipoisid, ансамбль Respekt, а также ансамбль Supernova. Но это еще не всё, есть главный сюрприз!
Самым приятным для русской публики станет появление на сцене популярного на Youtube-каналах и в России шансонье Сергея Сумина, успех в интернете к нему пришел после выхода суперхита «Скажи: да!», который собрал в общей сложности более миллиона просмотров. Дуэт Сумина с Илоной Калдре придаст перчинки мероприятию.
По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова весенний концерт на берегу пруда Ыйсмяэ пройдёт уже в 16-й раз. «Весенний концерт в Хааберсти стал доброй традицией. Гостей мероприятия всегда радуют хорошие исполнители, и это год не станет исключением. Помимо этого будет работать весенняя ярмарка, для детей и молодёжи развлечения приготовили работники молодёжного центра Хааберсти. Весенний концерт бесплатный, ждём всех желающих»,- добавил Сильянов.
В 12.00 на променаде откроется грандиозная весенняя ярмарка, к продаже будут предложены изделия ручной работы, одежда, напитки и закуски, а также много другого интересного. Кроме этого будут разнообразные развлечения для детей и молодёжи. Занятия найдутся для всей семьи.