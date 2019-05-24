Эта эстонская красотка едет на Украину в зону военных действий. Вы не догадаетесь, зачем

Безопасность женщин будет обеспечена представителями ООН. В рамках благотворительной миссии финалистки «Миссис Планета 2018», в число которых входит эстонка Трийн Линаду, во главе с обладательницей титула «Миссис Планета 2018» из Украины Анны Горбань посетят зону военных действий. Женщины в течение двух дней будут находиться на передовой, общаться с жителями, принимать участие в раздаче гуманитарной помощи. Миссию будут освещать по украинскому радио и телевидению. Цель миссии - привлечь внимание общественности к сложным условиям жизни людей, оказавшихся в зоне конфликта, собрать благотворительные средства и раздать детям книги и подарки.

ФОТО: Промо

По словам Трийн, для неё большая честь принять участие и помочь жителям Украины, живущим в условиях военных действий.

«Многие считают, что титулованные красавицы могут лишь улыбаться, участвовать в модных съёмках и рекламных клипах. Нашей миссией хотим доказать, что красота на самом деле спасёт мир. Да, немного страшно находится в зоне военных действий, но нам будет обеспечена безопасность представителями ООН. Красивым женщинам проще обратить на себя внимание, а вместе с тем обратить внимание общественности на реальные проблемы», - отметила Трийн.

«Считаю ненормальным, что в сердце Европы ведутся реальные военные действия, погибают люди и страдают дети. Я сама мать и мне дико, что чьи-то дети засыпают под выстрелы и взрывы», - добавила Трийн.