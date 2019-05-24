Пт, 24.05.2019
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  • Ученики устроили БДСМ-вечеринку перед последним звонком

Ученики устроили БДСМ-вечеринку перед последним звонком
ВИДЕО!

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ФОТО: Mash

Школьники решили устроить себе праздник поинтереснее и станцевали в провокационных костюмах.

Вступление во взрослую жизнь ученики школы № 74 города Владивостока тоже, похоже, решили отметить по-взрослому. Ребята из 11-го "Б" с углублённым изучением предметов эстетического цикла устроили "весёлый" флешмоб в стиле Playboy, пишет телеграм-канал Mash.

Судя по видео, сначала они пели и танцевали на школьном крыльце, а потом перебрались в актовый зал и распылили там огнетушитель. При этом некоторые мальчики носили маски зайчиков, кожаные бабочки и были полураздеты. А одна из девочек нарядилась в полицейскую форму.

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