Шик, блеск и глубокие декольте: ТОП-10 самых ярких образов звезд на гала-вечере amfAR

Ежегодно в дни Каннского кинофестиваля гала-вечер amfAR собирает больше звездных гостей, чем многие кинопремьеры, и появляются они на этом приеме с благородной миссией: традиционно во время amfAR проводится благотворительный аукцион, все средства с которого перечисляют в фонд борьбы со СПИДом, пишет Супер.