Пт, 24.05.2019
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  • Шик, блеск и глубокие декольте: ТОП-10 самых ярких образов звезд на гала-вечере amfAR

Шик, блеск и глубокие декольте: ТОП-10 самых ярких образов звезд на гала-вечере amfAR

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Ежегодно в дни Каннского кинофестиваля гала-вечер amfAR собирает больше звездных гостей, чем многие кинопремьеры, и появляются они на этом приеме с благородной миссией: традиционно во время amfAR проводится благотворительный аукцион, все средства с которого перечисляют в фонд борьбы со СПИДом, пишет Супер.

На 26-й по счету гала-вечер и одно из самых успешных благотворительных мероприятий в мире (за эти годы организаторам удалось собрать более $220 миллионов) прибыли Крис и Кендалл Дженнер, Милла Йовович, Ева Лонгория, Адриана Лима и многие другие известные актрисы, модели и влиятельные персоны.

Смотри, наряды каких звезд по версии Elu24 были лучшими!

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