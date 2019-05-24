Как живет натуральный блондин Николай Басков: квартира в Москве и вилла в Анталии (ФОТО)

Шикарные апартаменты расположены в престижном доме на Пречистенской набережной. В двух шагах от дома находится храм Христа Спасителя.

Внутреннее убранство квартиры поражает великолепием и изысканностью каждой детали интерьера. Потолок гостиной украшен золотой лепниной и большими винтажными люстрами. В центре комнаты размещен антикварный диван светло-бежевого цвета. Здесь красуется старинный черный рояль, за который Николай часто садится, развлекая гостей. Стены украшены редкими картинами в позолоченных рамках.

ФОТО: Remkasam.ru

Интерьер второй гостиной выполнен в современном стиле. По центру комнаты размещен большой угловой диван белого цвета. Рядом с ним приставлен круглый журнальный стол. Камин в гостиной, а также большие напольные торшеры создают неповторимую, уютную обстановку.

В апартаментах имеются несколько спален. В них установлены шикарные двуспальные кровати, выполненные в классическом стиле.

Светлая и просторная кухня плавно перетекает в развлекательную комнату. Здесь учтиво размещен вместительный кожаный диван для гостей. Большой телевизор с аудиоколонками позволяет слушать произведения артиста в хорошем звучании.

Помимо квартиры в московской столице, Тельман подарил российскому эстрадному исполнителю огромную двухэтажную виллу в Анталии. Здесь нет лепнины и люстр с канделябрами: поместье оформлено в современном, сдержанном стиле. В нем также много антикварной мебели.

ФОТО: Remkasam.ru

Николай бесконечно рад дорогим подаркам поклонников. Артист признается, что самостоятельно не смог бы скопить денег на такую шикарную недвижимость.

ФОТО: Remkasam.ru