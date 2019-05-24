Чрезмерно худые ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией

Известный американский дизайнер из Нью-Йорка Мансур Гавриель в своем Instagram-аккаунте разместил снимок новой пары белых балеток Mansur Gavriel из кожи ягненка. Модную новинку рекламировала модель, позируя на бежевом фоне. Но этом фото голень девушки выглядит настолько тонкой, что нога кажется безобразной. Подписчики кутюрье сразу же отметили "болезненную худобу" манекенщицы. По их мнению, это фото напоминает "кадр из фильма ужасов".

"Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума", – написал один из пользователей сети. "Что это за болезненное тело? Удалите снимок!" – призвал другой юзер. "Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?" – возмутился третий.