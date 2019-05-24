Лобода отказалась сниматься в новом финале шоу «Голос.Дети» после жуткого скандала

Первый канал 16 мая выпустил официальное заявление, сообщив промежуточные итоги проверки, инициированной после финала шоу «Голос.Дети». Независимая экспертиза выявила нарушения, поэтому "первая кнопка" решила аннулировать результаты.

В связи с этим было заявлено, что в пятницу, 24 мая, состоится специальный выпуск музыкального шоу с участием финалистов. Подразумевается, что в съемках примут участие их наставники – Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода. Однако последняя отказалась, и на то есть веская причина.

"У нас завтра концерт в Казахстане, на стадионе Almaty Arena", – пояснила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова. При этом официальный представитель Светланы Лободыотметила, что предварительных съемок не проходило. "Светлана на гастролях, приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве", – сообщила Бурлакова ТАСС.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев выразил надежду, что спецвыпуск шоу "Голос.Дети" окажется примирительным, сделанным ради детей. "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, а кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей", – заявил Максим Фадеев в беседе с журналистами.