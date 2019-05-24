Пт, 24.05.2019
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  • Лобода отказалась сниматься в новом финале шоу «Голос.Дети» после жуткого скандала

Лобода отказалась сниматься в новом финале шоу «Голос.Дети» после жуткого скандала

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Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Сегодня, 24 мая, состоится специальный выпуск шоу «Голос.Дети». При этом одной из наставниц – певицы Светланы Лободы – там не будет.

Первый канал 16 мая выпустил официальное заявление, сообщив промежуточные итоги проверки, инициированной после финала шоу «Голос.Дети». Независимая экспертиза выявила нарушения, поэтому "первая кнопка" решила аннулировать результаты.

В связи с этим было заявлено, что в пятницу, 24 мая, состоится специальный выпуск музыкального шоу с участием финалистов. Подразумевается, что в съемках примут участие их наставники – Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода. Однако последняя отказалась, и на то есть веская причина.

"У нас завтра концерт в Казахстане, на стадионе Almaty Arena", – пояснила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова. При этом официальный представитель Светланы Лободыотметила, что предварительных съемок не проходило. "Светлана на гастролях, приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве", – сообщила Бурлакова ТАСС.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев выразил надежду, что спецвыпуск шоу "Голос.Дети" окажется примирительным, сделанным ради детей. "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, а кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей", – заявил Максим Фадеев в беседе с журналистами.

Напомним, что проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

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