В Эстонии появилась своя группа «ВИА Гра»: скорее смотрите, как шикарно выглядят и поют девушки

В Эстонии родилась новая звездная группа - аналог российской «ВИА Гры» - Little Mess. Девчонок даже как будто выбирали туда по цвету волос. Есть три красотки - рыженькая, темненькая и светленькая. Портал Elu24 пообщался с художественным руководителем коллектива Таней Михайловой-Саар и узнал, когда уже жители страны смогут увидеть этот ансамблю на сцене.
По словам Михайловой-Саар, при выборе девушек обращали внимание на всё, но больше всего на умение петь и танцевать. «Естественно, умение петь было самым важным и первым. Мне нравится, когда люди поют живьем, а не под фонограмму. Я пою сама и требую того же от своих девушек», - сказала известная певица.
Пока Таня рада составу группы. «Поют они великолепно, танцуют тоже шикарно. Да и сработались все быстро. И рост у всех более-менее одинаковый», - восхищается Михайлова-Саар.
«На сцене важно, чтобы при виде группы было ощущение, что перед тобой именно группа».
В группу вошли: Кармель Юксвярав (22), Йоханна-Элизе Кабель (18) и Виктория Колягина (28).
Смотрите первое интервью с группой Little Mess!