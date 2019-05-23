В Эстонии появилась своя группа «ВИА Гра»: скорее смотрите, как шикарно выглядят и поют девушки

По словам Михайловой-Саар, при выборе девушек обращали внимание на всё, но больше всего на умение петь и танцевать. «Естественно, умение петь было самым важным и первым. Мне нравится, когда люди поют живьем, а не под фонограмму. Я пою сама и требую того же от своих девушек», - сказала известная певица.