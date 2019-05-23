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  • Ура! Американский хип-хоп артист и рэпер выступит в Ласнамяэ

Ура! Американский хип-хоп артист и рэпер выступит в Ласнамяэ

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ФОТО: Промо

Молодые люди из Ласнамяэ приглашаются на бесплатный мастер-класс и концерт американского рэпера и хип-хоп музыканта Wordsmith.

Посольство США в Таллинне вместе с молодежным центром Ласнамяэ и школой по интересам Тондираба приглашают молодых людей в возрасте от 14 лет на мастер-класс и концерт известного американского рэпера и хип-хоп музыканта Wordsmith. Бесплатное мероприятие в Ласнамяэ состоится 24 мая в 18:00 в зале школы по интересам Тондираба по адресу Пунанэ, 69.

Wordsmith, настоящее имя Энтони Паркер - музыкант и предприниматель из Балтимора, создающий и исполняющий хип-хоп-композиции с позитивным посылом и объединяющий местные общины с помощью своей музыки. За свою карьеру артист выпустил 5 музыкальных альбомов. Его альбом Perspective Jukebox признан лучшим рэп и хип-хоп альбомом по версии The 16th Independent Music Awards. Также артист является членом комитета американской музыкальной премии Grammy. 

В течение этой недели Wordsmith выступит с бесплатными концертами по всей Эстонии, а в пятницу, 24 мая концерт состоится в таллиннской школе по интересам Тондираба. В Эстонии Wordsmith и его группа через своё выступление обратятся к молодёжи с призывом положить конец школьной травле.

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