Убила наповал! Жена Дмитрия Диброва восхитила роскошным бюстом в откровенном купальнике
30-летняя Полина Диброва, супруга известного российского журналиста, телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва, «Миссис Россия 2017» и мать троих сыновей, на днях порадовала своих поклонников в Instagram пикантным кадром, на котором позирует в бассейне в откровенном купальнике.
«Как же я люблю лето. Скорее бы прыгнуть в море. Соскучилась», - подписала Полина снимок, который произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Подписчики не понимают, как после рождения троих детей можно сохранять такую прекрасную фигуру, а главное - иметь столь роскошный бюст!
«Очень красивая! Купальник - класс!», «От такой зажигалки глаз не оторвать», «И у кого тут трое детей?», «Секси», «Ооочень красивая девочка», «Убила наповал!»
- вот лишь часть комментариев, оставленных под этим фото, которое набрало уже почти 9000 «лайков».
Напомним, Полина родом из Ростова-на-Дону. Дмитрий Дибров впервые увидел ее на конкурсе красоты. Несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте супруги уже десять лет счастливы вместе. За это время у них родились трое сыновей.
Чтобы поддерживать форму, многодетная мать и «Миссис Россия 2017»активно занимается танцами и спортом и делится с подписчиками эффективными упражнениями и секретами красоты, пишет RusTVNet.