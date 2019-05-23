Названа причина смерти 22-летней дочери основателя Slipknot

Девушке было 22 года. Она скончалась в своем доме в Голливуде, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Ее тело обнаружили сотрудники полиции и службы спасения, пишет Lenta.

В доме Крейен также нашли принадлежности для употребления наркотиков. Ранее девушка боролась с наркозависимостью. Официальная причина смерти пока неизвестна и будет раскрыта после появления результатов медэкспертизы.

Отмечается, что Шон Крейен в соцсетях поблагодарил поклонников за поддержку.