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Названа причина смерти 22-летней дочери основателя Slipknot

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Shawn «Clown» Crahan koos tütre ja abikaasaga. 2013.

ФОТО: ROBYN BECK / AFP

​Габриелла Крейен, дочь одного из основателей хэви-метал-группы Slipknot Шона Крейена умерла из-за передозировки наркотическими веществами, сообщает TMZ.

Девушке было 22 года. Она скончалась в своем доме в Голливуде, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Ее тело обнаружили сотрудники полиции и службы спасения, пишет Lenta.

В доме Крейен также нашли принадлежности для употребления наркотиков. Ранее девушка боролась с наркозависимостью. Официальная причина смерти пока неизвестна и будет раскрыта после появления результатов медэкспертизы.

Отмечается, что Шон Крейен в соцсетях поблагодарил поклонников за поддержку.

Группа Slipknot была образована вокалистом и гитаристом Андерсом Колсефни, басистом Полом Греем и барабанщиком-перкуссионистом Крейеном. 49-летний Крейен — единственный участник Slipknot, до сих пор выступающий в коллективе с момента основания.

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