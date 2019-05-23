Тысяча чертей! Когда внучка Михаил Боярского успела так вырасти?
У одного из главных сердцеедов Советского Союза —Михаила Боярского, который тем не менее уже более 40 лет остается верен своему браку, выросла красавица внучка. Девушка теперь покоряет Instagram.
У знаменитого актtра подрастают четверо внуков, которых ему подарили дочка Елизавета и сын Сергей. 20-летняя Екатерина Боярская — дочка последнего.
Екатерина учится в Петербурге — там она окончила школу и поступила в университет
Несколько лет назад девушка завела Instagram, но активно его вести стала не так давно.
Возможно, тому есть причины. Сейчас девушке есть что показать. Она расцвела и превратилась в настоящую красавицу с эффектными формами. Смотрите сами!