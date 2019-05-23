Чт, 23.05.2019
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  • Тысяча чертей! Когда внучка Михаил Боярского успела так вырасти?

Тысяча чертей! Когда внучка Михаил Боярского успела так вырасти?
ФОТО

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ФОТО: Instagram

У одного из главных сердцеедов Советского Союза —Михаила Боярского, который тем не менее уже более 40 лет остается верен своему браку, выросла красавица внучка. Девушка теперь покоряет Instagram.

У знаменитого актtра подрастают четверо внуков, которых ему подарили дочка Елизавета и сын Сергей. 20-летняя Екатерина Боярская — дочка последнего.

Екатерина учится в Петербурге — там она окончила школу и поступила в университет

Несколько лет назад девушка завела Instagram, но активно его вести стала не так давно.

Возможно, тому есть причины. Сейчас девушке есть что показать. Она расцвела и превратилась в настоящую красавицу с эффектными формами. Смотрите сами!

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