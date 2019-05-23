Тысяча чертей! Когда внучка Михаил Боярского успела так вырасти?

У знаменитого актtра подрастают четверо внуков, которых ему подарили дочка Елизавета и сын Сергей. 20-летняя Екатерина Боярская — дочка последнего.

Екатерина учится в Петербурге — там она окончила школу и поступила в университет

Несколько лет назад девушка завела Instagram, но активно его вести стала не так давно.