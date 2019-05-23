Вдова Децла с сыном выехали из квартиры и не общаются с родителями рэпера

В настоящее время, по словам Толмацкой, невестка Юлия не общается с родственниками умершего мужа. Матери Кирилла приходится присматривать за жильем сына. Ирина Толмацкая призналась, что она сменила замки в доме, но невестку не выгоняла, Юлия сама избегает общения с родителями Децла. А ключи от квартиры Толмацкая готова отдать в любой момент, когда невестка попросит.

Ирина рассуждает так: «Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно».