Вдова Децла с сыном выехали из квартиры и не общаются с родителями рэпера

Ирина Толмацкая, мать рэпера Децла, который скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года, сообщила, что ее невестка вместе с 13-летним сыном практически сразу после похорон выехала из квартиры, где они жили с покойным музыкантом, пишет 7d.org.ua.
В настоящее время, по словам Толмацкой, невестка Юлия не общается с родственниками умершего мужа. Матери Кирилла приходится присматривать за жильем сына. Ирина Толмацкая призналась, что она сменила замки в доме, но невестку не выгоняла, Юлия сама избегает общения с родителями Децла. А ключи от квартиры Толмацкая готова отдать в любой момент, когда невестка попросит.
Ирина рассуждает так: «Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно».
Толмацкая опровергает сплетни о том, что родственники рассорились из-за наследства, так как никакого имущества, кроме квартиры не было, музыкант не нажил никаких богатств. Но свекровь все-таки обижена на невестку с внуком: «Насильно мил не будешь. Ну не хочет Юля общаться – значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им – значит, так».