«А кто третий?»: постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной взбудоражило Сеть

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заинтриговал подписчиков своего Instagram снимком из своей семейной жизни.

В кадре он позирует лежа на застеленном диване, а на переднем плане сидит его жена Лидия Федосеева-Шукшина и разговаривает по телефону.

«Пока муж продюсер спит, жена президент кинофестиваля решает вопросы», - прокомментировал Алибасов кадр.

Поклонники оценили выходку продюсера и принялись активно интересоваться, кто был третьим в запечатленной ситуации.