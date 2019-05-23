«А кто третий?»: постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной взбудоражило Сеть

Продюсер разместил в соцсетях снимок, на котором он и его жена запечатлены на постели.
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заинтриговал подписчиков своего Instagram снимком из своей семейной жизни.
В кадре он позирует лежа на застеленном диване, а на переднем плане сидит его жена Лидия Федосеева-Шукшина и разговаривает по телефону.
«Пока муж продюсер спит, жена президент кинофестиваля решает вопросы», - прокомментировал Алибасов кадр.
Поклонники оценили выходку продюсера и принялись активно интересоваться, кто был третьим в запечатленной ситуации.
«Муж спит, жена решает а кто же фотографирует?» - спрашивают люди.