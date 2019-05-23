Чт, 23.05.2019
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  • «А кто третий?»: постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной взбудоражило Сеть

«А кто третий?»: постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной взбудоражило Сеть

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Алибасов и Шукшина.

ФОТО: Кадр из передачи

Продюсер разместил в соцсетях снимок, на котором он и его жена запечатлены на постели.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов заинтриговал подписчиков своего Instagram снимком из своей семейной жизни.

В кадре он позирует лежа на застеленном диване, а на переднем плане сидит его жена Лидия Федосеева-Шукшина и разговаривает по телефону.

«Пока муж продюсер спит, жена президент кинофестиваля решает вопросы», - прокомментировал Алибасов кадр.

Поклонники оценили выходку продюсера и принялись активно интересоваться, кто был третьим в запечатленной ситуации.

«Муж спит, жена решает а кто же фотографирует?» - спрашивают люди.

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