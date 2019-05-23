Эксклюзив! Смотрите, как бьет по кошельку эстонских туристов поездка в дорогущий Израиль

Как известно из исследований, Израиль находится на 13 месте в мире по дороговизне. Кажется, что не всё так плохо, но некоторые цены просто приводят в ступор. Портал Limon.ee побывал в Тель-Авиве во время «Евровидения» и лично убедился, что со средней эстонской зарплатой в этом городе будет очень трудно прожить.
По приезде в Тель-Авив самым первым замечаем, что в этом городе, кажется, деньги готовы брать даже за воздух. Кошелек можно не выпускать из рук, особенно, если идете на пляж или в ресторан. Сразу же обозначим курс шекелей. За 1 евро вы получите примерно 4 шекеля, это самый максимум.
За шезлонг на пляже придется выложить 18 шекелей - около 4,50 евро (умножаем на 10 дней отпуска и получаем 45 евро с одного человека). В цену входит также маленький столик. Но если вы хотите зонтик и стул, то придется доплатить. На своем полотенце на песке тоже можно загорать, но это не очень удобно и мало кто здесь так делает.
На отдыхе в Тель-Авиве моим коллегам повезло меньше, они случайным образом оказались во время обеда или ужина в ресторанах, где к счету автоматически добавляется 4-5 евро чаевых, которые вы обязаны заплатить. Мне, к счастью, этого испытать не довелось. 4-5 евро чаевых при том, что тарелка супа стоит 8 евро, а чашка кофе 5. Итого счет выходит за такой набор приличный - около 17-18 евро.
Вход на пляж на берегу Мертвого моря тоже не бесплатный. 15 евро платите за билет, иначе вас не пустят. К счастью, пляж довольно комфортный, в эти 15 евро входит использование душевых, бесплатный Wi-fi и лежаки с зонтиками на пляже.
В магазинах кое-что можно приобрести по более-менее приемлемым ценам, но некоторые вещи стоят значительно дороже, чем у нас. Зубная щетка Colgate стоит почти 10 евро (в Эстонии 2-3 евро), щетка Oral-B - 24.90 шекелей - около 6.20 евро. Ниже доказательства цен на зубные щетки!
Банка пива Tuborg 0.5 в местном магазине стоит порядка 15 шекелей, 3.73 евро, если покупать ее в ресторане, то будет в два раза дороже. Heineken стоит в магазине чуть дешевле - 10 шекелей - около 2.50 евро.
Дороже всего в Тель-Авиве такси. За 12 километров с вас возьмут в любое время около 50 евро в один конец.
Ниже приведены цены на кофе Nescafe: