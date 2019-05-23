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Сергей Лазарев высказался о пересмотре результатов «Евровидения-2019»

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5881400 17.05.2019 Russia's Sergey Lazarev performs during the dress rehearsal ahead of the 2019 Eurovision Song Contest Grand Final in Tel Aviv, Israel. Vladimir Astapkovich / Sputnik

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали голоса в связи с обнаруженными ошибками. Вскоре новые результаты прокомментировал занявший третье место Сергей Лазарев. 

«Евровидение-2019» ознаменовалось скандалом: Европейский Вещательный Союз потребовал пересчета баллов при голосовании. Проблема заключалась в том, что белорусское жюри отстранили от участия. Его представителей дисквалифицировали за несколько часов до финала конкурса, потому что они рассекретили свои баллы в интервью. 

В результате белорусское жюри огласило усредненные результаты, однако при их подсчете были допущены неточности. «При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат», — цитирует заявление организаторов «Евровидения» РБК.

Результаты было принято пересмотреть, однако на итоги это повлияло не сильно.

Через некоторое время Лазарев прокомментировал ситуацию.

«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — рассказал певец газете «Комсомольская правда». К слову, тройка лидеров осталась прежней, при этом Лазарев получил один дополнительный балл.

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