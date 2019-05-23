Сергей Лазарев высказался о пересмотре результатов «Евровидения-2019»

«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — рассказал певец газете «Комсомольская правда». К слову, тройка лидеров осталась прежней, при этом Лазарев получил один дополнительный балл.