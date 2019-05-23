Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения-2019»: у Эстонии больше не 19-е место

В результате представитель Эстонии Виктор Кронe оказался не 19-м, как сообщалось ранее, а 20-м.

Организаторы «Евровидение-2019» пересмотрели итоги распределения баллов, полученных участниками в финале. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

«ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами», — говорится в обращении.

В соответствии с обновлeнными итогами, представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл, однако он все равно остался на третьем месте.

Тем временем Швеция переместилась с шестого на пятое место, на котором была Норвегия. Северная Македония подвинула Азербайджан и заняла седьмое место. Белоруссия поднялась с 25-го на 24 место, обогнав Германию.