Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения-2019»: у Эстонии больше не 19-е место

Решение было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка. В результате некоторые страны изменили свои позиции в общем зачeте.
В результате представитель Эстонии Виктор Кронe оказался не 19-м, как сообщалось ранее, а 20-м.
Организаторы «Евровидение-2019» пересмотрели итоги распределения баллов, полученных участниками в финале. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).
«ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами», — говорится в обращении.
В соответствии с обновлeнными итогами, представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл, однако он все равно остался на третьем месте.
Тем временем Швеция переместилась с шестого на пятое место, на котором была Норвегия. Северная Македония подвинула Азербайджан и заняла седьмое место. Белоруссия поднялась с 25-го на 24 место, обогнав Германию.
Напомним, в Тель-Авиве в ночь на 19 мая прошёл финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». В состязании приняли участие артисты из 26 стран. Победителем конкурса стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade.