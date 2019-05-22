Россияне впервые в жизни приехали в Таллинн: то, что они тут увидели, поразило их до глубины души

«Итак, Таллин. Он всегда мало интересовал меня, как и вся Эстония. С детства я периодически получал отрывки каких-то знаний об этой стране. В основном это были новости о наркотиках в ночных клубах столицы, гастролях звёзд российского разлива и огромное количество шуток и прибауток о медлительности и несообразительности местных жителей. Я так искренне верил в отсталость Эстонии и тормознутость эстонцев, что искренне удивлялся, когда Андрус Веэрпалу и Яак Маэ на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити взяли золото и бронзу, соответственно. Ещё помню долгую эпопею с репортажами о вероломных эстонцах, которые перенесли скульптуру Бронзового солдата с Тынисмяги на военное кладбище Таллина.

Если кратко описать мои ожидания от Эстонии, можно сказать, что я предполагал попасть в отсталую русофобскую страну с аграрной экономикой. Но Таллинн начал удивлять с порога! С корабля в город пассажиры идут по новенькому крытому переходу с траволаторами, аварийными выходами, пожарными сигнализациями, огнетушителями, сиденьями (если кто устанет идти/стоять в очереди), урнами для мусора, освещением, камерами внутреннего наблюдения, указателями на эстонском и английском. Переход размещён в уровень с палубой корабля, на всём пути в город нет ни одной (!) ступеньки.

Времени для прогулок по городу в круизе обычно немного. Но Таллинн относительно небольшой, а главный его туристический район находится совсем недалеко от порта. Это так называемый Старый город, который, между прочим, включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Все улицы и постройки в нём сохранились практически в первозданном виде. Возраст различных зданий и сооружений колеблется между 13 и 16 веками.

Не весь район находится в идеальном состоянии. Где-то явно требуется ремонт, какие-то участки исписаны вандалами и графитчиками. Но в целом место поразило и вдохновило меня. Нам очень не хватает таких исторических памятников в старинных русских городах. Отдалённо атмосферу старого Таллинна напоминает наш Суздаль (хотя конечно эпохи и культура разная). Находясь в Старом городе, ощущаешь себя в путешествии в времени. При этом исторические здания жилые, они удачно оптимизированы под запросы к современному комфортному жилью, при этом не утратив свою историчность и самобытность.

Район расположен на сложном рельефе. В нём есть несколько смотровых площадок, с которых открывается чудный видок на Старый город, да и на весь Таллин. На всей территории старинной столицы нет недостатка в магазинах сувениров, дорогих бутиках, роскошных автомобилях и кафе/барах/ресторанах. Очень колоритное и приятное место! Сложно описать, но там так комфортно и уютно, что уходить обратно на паром не хочется).

Цены в Таллине кусаются не сильно. Я ждал большей "европейской дороговизны", а оказалось, что многие продукты в магазинах и чек в ресторане вполне сопоставимы с ценовой политикой в Москве. Это ещё одна приятная неожиданность. Местные жители говорят в основном по-эстонски, но многие знают английский. Русскоязычных я встретил лишь двоих: бабулю на кассе супермаркета, которая изъяснялась на ломаном, но всё же русском; и парня из магазина сувениров. Он рассказал, как стал эстонцем в 91-м. Типичная история, когда русская семья уснула в одной стране, а проснулась в другой. Ещё здесь много светловолосых красавиц. Я думал они остались лишь в Скандинавии, но нет, Эстония удивила и красивыми девушками на улицах!

Город оставил очень приятный след в памяти! Никакой агрессии, хамства, скудоумия, псевдопатриотизма я в этой стране не увидел. Напротив: радушие и гостеприимство, счастливые улыбки и ощущение свободы!

Я знаю, что Таллинн - это не вся Эстония, а лишь лучшая её часть. И возможно менее значимые города пребывают не в лучшем состоянии. Может и люди там живут другие - не могу судить, поскольку там ещё не был. Возможно вернусь в Эстонию позже, и проеду всю страну с детальными репортажами о ней. Ну а пока я увидел Эстонию такой».