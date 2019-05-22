Ср, 22.05.2019
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  • Муж узнал о любовнике супруги из штрафа полиции. То, что он сделал дальше, возмутительно

Муж узнал о любовнике супруги из штрафа полиции. То, что он сделал дальше, возмутительно

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Штраф. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER K

Штраф ГИБДД с фотографией разрушил приморскую семью. Мужчина уличил супругу в измене, когда увидел рядом с ней в авто другого человека, пишет Auto.Mail.ru.

Подробности этой истории, которая случилась ещё в конце 2018 года, корреспонденту агентства РИА «Восток-Медиа» рассказали в прокуратуре Приморья. Как оказалось, снимок жены с неизвестным ему мужчиной житель Находки увидел в приложении «штрафы».

Фотография настолько разозлила его, что он, предварительно напившись, избил жену. Более того, в адрес возлюбленной посыпались многочисленные угрозы в убийстве.

Результатом семейной драмы стало уголовное дело по 119 статье УК РФ (угроза убийством). На сегодняшний день утверждено обвинение, по существу дело рассмотрит суд.

Вообще камеры нередко снимают весьма странные вещи.

А в Германии несколько дней назад «оштрафовали»… голубя. Птица пролетела по улице города Бохольд со скоростью 45 км/ч, хотя можно было лишь 30 км/ч.

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