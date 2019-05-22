Муж узнал о любовнике супруги из штрафа полиции. То, что он сделал дальше, возмутительно

Штраф ГИБДД с фотографией разрушил приморскую семью. Мужчина уличил супругу в измене, когда увидел рядом с ней в авто другого человека, пишет Auto.Mail.ru.
Подробности этой истории, которая случилась ещё в конце 2018 года, корреспонденту агентства РИА «Восток-Медиа» рассказали в прокуратуре Приморья. Как оказалось, снимок жены с неизвестным ему мужчиной житель Находки увидел в приложении «штрафы».
Фотография настолько разозлила его, что он, предварительно напившись, избил жену. Более того, в адрес возлюбленной посыпались многочисленные угрозы в убийстве.
Результатом семейной драмы стало уголовное дело по 119 статье УК РФ (угроза убийством). На сегодняшний день утверждено обвинение, по существу дело рассмотрит суд.
Вообще камеры нередко снимают весьма странные вещи.
А в Германии несколько дней назад «оштрафовали»… голубя. Птица пролетела по улице города Бохольд со скоростью 45 км/ч, хотя можно было лишь 30 км/ч.