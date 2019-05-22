Какие схемы используют карманники в Европе?

В Европе очень много карманников. Особенно в крупных городах. В Барселоне, к примеру, что местные, что туристы носят рюкзаки только на груди, а сумки во время прогулок придерживают двумя руками. Возвращаясь домой с работы в 7 вечера, я часто вижу, как подростки из Марокко вьются рядом с туристами, пытаясь улучить момент и что-нибудь украсть. Однажды у меня самой в пустом автобусе ухоженная женщина лет 40 попыталась вытащить кошелек, пишет Zen.Yandex.ru.
Посмотрев на все это, я решила рассказать вам о схемах, которыми пользуются карманники в европейских городах.
"На вас нагадила птица"
В центральном парке Барселоны участились случаи, когда пожилая пара подходит к посетителям, указывая на белое пятно на верхней одежде. Затем они предлагают влажные салфетки. Выглядит это так, будто на случайного прохожего нагадила птица, а старички заметили и решили помочь. Пока же жертва пытается очистить одежду, эти самые одуванчики вытаскивают у нее телефон и бумажник и медленно удаляются.
Незаметно вытащить телефон
Самая простая и распространенная тактика карманников - незаметно вытащить что-нибудь из кармана или сумки. Обычно воры предпочитают телефоны, но кошельками они также не брезгуют. При этом орудуют они во всех общественных местах: на улицах, в транспорте, в парках, в барах и т.д.
Мотоциклисты
Рядом с проезжей частью всегда будьте начеку. Мотоциклисты на ходу выхватывают у прохожих сумки и быстро скрываются.
Трюк с картой или газетой
В кафе никогда не кладите телефон на стол. Его могут либо прихватить на пути к выходу, либо стащить, накрыв газетой или картой. Мошенники часто подходят к столикам в кафе, накрывают телефон бумажной картой - якобы спрашивая дорогу, - а затем уносят с собой.
Нигерийские проститутки
По ночам на улицы Барселоны выходят нигерийские проститутки. В свободное от обслуживания клиентов время они пристают к прохожим. В процессе они залезают в карманы к молодым людям и вытаскивают все, что плохо и хорошо лежит. При этом, если одну из них оттолкнуть, то все остальные вступятся и атакуют толпой.
Один отвлекает, второй крадет
Если с вами пытаются заговорить на улице, внимательно следите за своими вещами. В особенности, если пакистанец или марокканец пытается вам что-то продать. Очень часто, пока один торгуется о цене сувенира, второй - его сообщник - пытается вытащить у потенциального клиента телефон.