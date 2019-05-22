Медики сообщили, от какого количества спиртного начинает разрушаться печень

Известно, что алкоголь негативно влияет на печень. Но какое количество действительно опасно? Все ли, кто употребляет алкоголь, так или иначе в зоне риска? Медики дали ответ, пишет Menslife.com.
Специалисты заранее делают акцент на том, что конкретного количества литров или промилле нет. Помимо спиртного на печень влияет рацион человека: количество и качество съеденной еды. Развитие цирроза печени так же зависит от изначального здоровья органа, наличия любых повреждений. При них даже небольшие дозы алкоголя несут серьезный риск.
При малейшем ослаблении организма врачи рекомендуют отказаться от алкоголя, или же употреблять его не чаще, чем раз в месяц, и понемногу. Небольшие, но ежедневные, дозы алкоголя могут вызвать цирроз печени через десять-пятнадцать лет даже у полностью здорового человека.
Поскольку длительность злоупотребления алкоголем является определяющим фактором в развитии цирроза печени, главная рекомендация врачей: не пить спиртное. Если же процесс разрушения уже начался, одного отказа от алкоголя будет недостаточно. Однако комплексное лечение поможет восстановить здоровье при условии, что после него человек не вернется к спиртному.
А как часто ты пьешь алкогольные напитки?