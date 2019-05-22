Возлюбленную Петросяна уличили в романе с его 73-летним директором

СМИ стали известны пристрастия юной Татьяны Брухуновой.
СМИ стало известно, что возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова три года состояла в отношениях с 73-летним директором звезды. Об этом Рен-ТВ рассказала общая знакомая Степаненко и Петросяна.
На момент романа Брухуновой было 18 лет, девушка училась в вузе. Как рассказал источник, Брухунова устроилась к 73-летнему директору Петросяна помощницей и быстро добилась взаимности. Трехлетние отношения прервала смерть пожилого возлюбленного Татьяны. После чего она начала работать с артистом непосредственно, став художественным руководителем его театра.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Петросян и его «пассия» Брухунова расстались. Но слухи, курсировавшие в среде поклонников, были развеяны совместным появлением пары на юбилее промоутера Александра Доколенко. На фото с праздника есть оба возлюбленных, но они ни разу не позировали вместе.
Тем не менее, поклонники необычной пары продолжают тревожиться: в последнее время Брухунова и Петросян редко появляются на публике как пара. Так, пока юморист занимался новым шоу в театре, Татьяна уехала отдыхать в Тулу, откуда публиковала радостные фото в Instagram.