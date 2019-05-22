Российская актриса с эстонскими корнями объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву

34-летняя Юлия Пересильд в новом интервью вспомнила о том, что могла сыграть Аллу Пугачеву в сериале «Кураж», который в 2014 году выпустил бывший муж певицы Александр Стефанович. В интервью журналу «7 дней» актриса призналась:
«Мне присылали сценарий… Но я отказалась от этой истории. Я не верю, что кто-то мог сделать Пугачеву звездой. Никто из ее окружения, из любимых людей, ее мужей. Только она сама! А играть придуманную легенду я бы не смогла. Это нечестно и против моей совести. Пугачева — сама невероятная актриса. И для меня большое удивление, почему она не сыграла в кино какие-то серьезные, большие драматические роли. Куда смотрели режиссеры?» - говорит и спрашивает Пересильд.
Действие сериала «Кураж» разворачивается в СССР в 1970-х годах. В центре сюжета — начало карьеры молодой и талантливой певицы Галлы в исполнении Александры Волковой. Молодой подающий надежды режиссер Алекс придумывает для раскрутки звезды, прототипом которой стала Алла Пугачева, невероятные трюки, а Галла артистично воплощает их на сцене и в жизни.
Пересильд известна своими ролями в фильмах «Край», «Битва за Севастополь», «Конверт». В ближайшее время Пересильд можно будет увидеть в экранизации книги Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» вместе с Чулпан Хаматовой и Сергеем Маковецким. Также готовятся к выходу на экраны фильм «Вернувшийся», сериалы «Белые ночи», «Наследники».