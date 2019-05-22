Все в сборе! Ева Лонгория вышла на красную дорожку с мужем и 11-месячным сыном
Актриса впервые появилась на светском мероприятии в компании своего мужа и сына.
Ева Лонгория крайне редко выходит в свет вместе со своим мужем Жозе Бастоном, а с 11-месячным сыном Сантьяго поваляется только на прогулках. Поэтому многие были приятно удивлены, когда на красной дорожке вечеринки Global Gift Initiative в Каннах увидели не только актрису в роскошном наряде, но и ее семью.
Главные мужчины в жизни Евы были одеты очень нарядно — оба в смокингах, белых рубашках и бабочках. Несмотря на повышенный интерес публики и многочисленные вспышки камер, маленький Сантьяго держался по-мужски и ни разу не заплакал. Пожалуй, самый яркий выход Евы за последнее время!
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