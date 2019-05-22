Ср, 22.05.2019
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  • Все в сборе! Ева Лонгория вышла на красную дорожку с мужем и 11-месячным сыном

Все в сборе! Ева Лонгория вышла на красную дорожку с мужем и 11-месячным сыном
Очаровательный малыш!

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Актриса впервые появилась на светском мероприятии в компании своего мужа и сына.

Ева Лонгория крайне редко выходит в свет вместе со своим мужем Жозе Бастоном, а с 11-месячным сыном Сантьяго поваляется только на прогулках. Поэтому многие были приятно удивлены, когда на красной дорожке вечеринки Global Gift Initiative в Каннах увидели не только актрису в роскошном наряде, но и ее семью. 

Главные мужчины в жизни Евы были одеты очень нарядно — оба в смокингах, белых рубашках и бабочках. Несмотря на повышенный интерес публики и многочисленные вспышки камер, маленький Сантьяго держался по-мужски и ни разу не заплакал. Пожалуй, самый яркий выход Евы за последнее время!  

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