Ср, 22.05.2019
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  • Бунтарский дух: Кейт Миддлтон нарушила правила этикета перед королевой

Бунтарский дух: Кейт Миддлтон нарушила правила этикета перед королевой
ФОТО!

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Кейт Миддлтон

ФОТО: Matt Crossick / Empics Entertainment

Герцогиня Кембриджская пренебрегла правилами Елизаветы II, передает Eg.ru.

На днях Кейт Миддлтон вместе со своим супругом, принцем Уильямом, и королевой Елизаветой посетила выставку Flower Show в Челси.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

Дело в том, что на этой выставке под руководством Кейт была создана одна из лучших садовых композиций. Миддлтон решила сама провести экскурсию для королевы, которая, к слову, осталась довольна увиденным и похвалила герцогиню за проделанную работу.

ФОТО: George Rogers/WPA-Pool/SIPA / George Rogers/WPA-Pool/SIPA

Для выхода в свет Кейт выбрала красивое платье в пол с цветочным принтом, а вот обувь герцогини вызвала вопросы у общественности. На Кейт были туфли на небольшой танкетке.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

Такую обувь Миддлтон никогда не носит, так как королева Елизавета выступает резко против танкеток. Почему королеве так не нравятся подобные туфли, никто не знает, но выходка Миддлтон является нарушением этикета, который устанавливает королева. Елизавета лишь одарила обувь герцогини недовольным взглядом.

Остается загадкой, почему Кейт, которая всегда старается следовать правилам королевы, вдруг решила выбрать именно эти туфли.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

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