Какие времена, такие и королевские особы... Леди Виктория Херви показала голые ягодицы в Каннах
Во Франции продолжается Каннский фестиваль — 2019. Что ни день, то премьера и выход знаменитостей на красную дорожку.
В этом году актрисы с удовольствием позируют фотографам в «голых» платьях, демонтируя соблазнительные тела.
Леди Виктория Херви, а если быть точнее — Леди Виктория Фредерика Изабелла Херви удивила выбором наряда.
Статус потомственной британской аристократки не мешает бывшей it-girl щеголять в «голых» платьях. Этот модный образец по сравнению с другими в гардеробе 42-летней дамы еще можно назвать скромным: для светских раутов Виктория Херви выбирает еще более откровенные наряды.
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