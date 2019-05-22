«Слышали страшный гул»: супруги вскрыли стену в спальне и обнаружили нечто шокирующее
Семейная пара из Испании перестала нормально спать из-за непонятных звуков в стене.
В испанском городе Гранада пара возлюбленных на протяжении двух лет слышала в стене спальни страшный гул. Иногда из-за шума они просыпались ночью и не могли уснуть. Когда звук усилился еще больше, испанцы решили все же вызвать специалиста, чтобы разобраться в этой проблеме. Как оказалось, все это время они жили в доме с 80 тысячами живых пчел, сообщает Сегодня со ссылкой на CNN.
Рой был настолько большим, что не понятно, как у жильцов не жужжало постоянно в ушах,
– сказал местный пчеловод Серхио Герреро после осмотра их жилища.
Герреро также объяснил, что пчелы начали вести себя более шумно из-за потепления, а расплодились из-за множества цветов возле дома.