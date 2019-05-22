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Похудевшая Волочкова в экстремальном мини зажгла на дискотеке
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Анастасия Волочкова

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Анастасия Волочкова оторвалась на дискотеке. Видео зажигательного танца балерины в очень откровенном мини-платье появилось в Сети. Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.

Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и теперь собирает комментарии.

Солнцеву танец бывшей примы в целом понравился. "Настюшка, любовь моя, я тоже хочу радоваться жизни так безмятежно", – подписал блогер видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Интернет-пользователи вспомнили, что недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах. Они предположили, что запись была сделана именно там. В то же время к концу отпуска балерина пожаловалась на травму (наступила на стекло, прогуливаясь вокруг виллы), так что на дискотеке она побывала раньше, сделали вывод поклонники.

"Как Волочкова похудела. Видимо, старается ради нового бойфренда", – заметили подписчики.

О своем избраннике Анастасия Волочкова рассказала в вышедших недавно мемуарах. Балерина так и не раскрыла его имени: лишь отметила, что он высокого роста – бывшая прима даже на 15-сантиметровых каблуках немного ниже. Влюбленные проводят время в большой гостиной и на кухне – любят среди ночи поджарить гренки с яйцом. И часто парятся в бане.

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