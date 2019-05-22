Похудевшая Волочкова в экстремальном мини зажгла на дискотеке

Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и теперь собирает комментарии.

Солнцеву танец бывшей примы в целом понравился. "Настюшка, любовь моя, я тоже хочу радоваться жизни так безмятежно", – подписал блогер видео.

Интернет-пользователи вспомнили, что недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах. Они предположили, что запись была сделана именно там. В то же время к концу отпуска балерина пожаловалась на травму (наступила на стекло, прогуливаясь вокруг виллы), так что на дискотеке она побывала раньше, сделали вывод поклонники.

"Как Волочкова похудела. Видимо, старается ради нового бойфренда", – заметили подписчики.