Похудевшая Волочкова в экстремальном мини зажгла на дискотеке
Анастасия Волочкова оторвалась на дискотеке. Видео зажигательного танца балерины в очень откровенном мини-платье появилось в Сети. Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.
Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и теперь собирает комментарии.
Солнцеву танец бывшей примы в целом понравился. "Настюшка, любовь моя, я тоже хочу радоваться жизни так безмятежно", – подписал блогер видео.
Интернет-пользователи вспомнили, что недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах. Они предположили, что запись была сделана именно там. В то же время к концу отпуска балерина пожаловалась на травму (наступила на стекло, прогуливаясь вокруг виллы), так что на дискотеке она побывала раньше, сделали вывод поклонники.
"Как Волочкова похудела. Видимо, старается ради нового бойфренда", – заметили подписчики.
О своем избраннике Анастасия Волочкова рассказала в вышедших недавно мемуарах. Балерина так и не раскрыла его имени: лишь отметила, что он высокого роста – бывшая прима даже на 15-сантиметровых каблуках немного ниже. Влюбленные проводят время в большой гостиной и на кухне – любят среди ночи поджарить гренки с яйцом. И часто парятся в бане.