О нет, это произошло! Модель показала в Каннах больше, чем стоило...

Паола Турани в этот вечер была просто сногсшибательна. Она выбрала сексуальное платье, а образ дополнила ярким макияжем. Красотка без стеснения прошла по красной дорожке в своем откровенном платье.

Но когда она развела полы юбки, широкий разрез практически полностью оголил ее ноги и нижнее белье.

Впрочем, не похоже, чтобы Паолу это хоть немного расстроило...