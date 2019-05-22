Ср, 22.05.2019
Фото: поклонники Сергея Лазарева перевозбудились, увидев его голым в душе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • О нет, это произошло! Модель показала в Каннах больше, чем стоило...

О нет, это произошло! Модель показала в Каннах больше, чем стоило...
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Каннский фестиваль в самом разгаре. Каждый вечер по красной дорожке проходят голливудские звезды, модели, телезвезды. Каждый из них старается удивить и  покорить своим нарядом.

Паола Турани в этот вечер была просто сногсшибательна.  Она выбрала сексуальное платье, а образ дополнила ярким макияжем. Красотка без стеснения прошла по красной дорожке в своем откровенном платье. 

Но когда она развела полы юбки, широкий разрез практически полностью оголил ее ноги и нижнее белье.

Впрочем, не похоже, чтобы Паолу это хоть немного расстроило...

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