И такое бывает: Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

Инцидент произошел во время официального приема гостей. Тьерри Фремо, директор кинофестиваля, представлял публике молодого актера Франсуа Сивиль. Именно в этот момент сидящей за столом Эль Фаннинг стало плохо, она упала со стула и очутилась на полу.

По словам очевидцев, церемония была на короткое время приостановлена. Впрочем, это понятно: гости званого ужина встревожились не на шутку и пытались оказать актрисе помощь. Так, Колин Ферт, который сидел за одним столиком с сестрами Фаннинг, поспешил на помощь потерявшей сознание. А Марион Котийяр, говорят, от беспокойства даже схватилась за сердце. После того, как Эль Фаннинг пришла в себя, к столику подоспели охранники. Они помогли знаменитым сестрам покинуть зал. По слухам, причиной обморока явился наряд актрисы - невесомое нюдовое платье Prada с корсетом и вышивкой на юбке.