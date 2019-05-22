И такое бывает: Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

Звезда «Неонового демона», вошедшая в состав жюри Каннского кинофестиваля, не на шутку напугала гостей во время званого ужина Chopard.
Как выяснилось позже, Фаннинг почувствовала недомогание из-за особой конструкции платья, пишет Woman.
Эль Фаннинг ― 21-летняя актриса, известная по ролям нежных романтичных девушек. Особую славу принесла ей актерская работа в фильме «Малефисента»: Фаннинг воплотила на экране образ хрупкой Авроры.
Кажется, девушка решила не изменять полюбившемуся публике амплуа: во время церемонии на ужине Chopard Фаннинг неожиданно потеряла сознание.
Инцидент произошел во время официального приема гостей. Тьерри Фремо, директор кинофестиваля, представлял публике молодого актера Франсуа Сивиль. Именно в этот момент сидящей за столом Эль Фаннинг стало плохо, она упала со стула и очутилась на полу.
Звезду «Малефисенты» и «Неонового демона» поддержала сестра, актриса Дакота Фаннинг. Девушки сидели рядом, и Дакота моментально среагировала и помогла сестре подняться на ноги.
По словам очевидцев, церемония была на короткое время приостановлена. Впрочем, это понятно: гости званого ужина встревожились не на шутку и пытались оказать актрисе помощь. Так, Колин Ферт, который сидел за одним столиком с сестрами Фаннинг, поспешил на помощь потерявшей сознание. А Марион Котийяр, говорят, от беспокойства даже схватилась за сердце. После того, как Эль Фаннинг пришла в себя, к столику подоспели охранники. Они помогли знаменитым сестрам покинуть зал. По слухам, причиной обморока явился наряд актрисы - невесомое нюдовое платье Prada с корсетом и вышивкой на юбке.