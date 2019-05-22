Вдова Доренко показала последние фото мужа перед смертью

«Мне хочется поделиться с вами последним днем Сергея. Все время прокручиваю его в голове. Не могу остановиться», - подписала снимки и видео Юлия.

Как призналась Юлия, поначалу они с планировали провести этот день дома, однако, погода наладилась, и журналист решил уехать за город. На обратном пути супруга предупредила его о грозе, которая обрушилась на столицу. Сергей Доренко пообещал ехать аккуратно. После этого разговора он уже не брал трубку.

«Вскоре выглянуло солнце, погода налаживалась, движение на Большом Каменном открыли. Сергей решил: "Поеду к Броне!" Он часто ездил к нему в Ярославскую область», - написала Юлия Доренко.

Через некоторое время на Москву обрушился ливень, о чем Юлия поспешила сообщить супругу. Последний, в свою очередь, заверил, что поедет потихоньку и аккуратно.

«Я нервничала, написала, чтобы был осторожнее, отправила видео грозы. У поворота на Бужаниново, где остановился Сергей, светило солнце. Пообещал, что поедет «потихонечку». Я не сомневалась в этом, он всегда ездил очень аккуратно. И все равно беспокоилась.

ФОТО: Instagram

Прошло полтора часа. Звонила мама Сергея, я ее утешала, все время повторяла - он осторожный. Сказала ребятам с «Говорит Москва», что Сергей не выходит на связь, попросила проверить ленты новостей - не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом. Через 10 минут мне позвонили», - пишет вдова Доренко.