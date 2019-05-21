Вт, 21.05.2019
Limon на Мертвом море: проверяем, действительно ли вода сама держит человека? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской на церемонии инаугурации

Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской на церемонии инаугурации
Стиль первой леди

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот instagram.com/olenazelenska_official

Стали известны подробности создания костюма первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она предстала перед общественностью на состоявшейся вчера церемонии инаугурации президента, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.

Первая леди Украины появилась на церемонии инаугурации в платье цвета слоновой кости, выполненном из шелково-шерстяного крепа, и жакете в тон с вышитыми рукавами и кейпом. Снимками в наряде в разных ракурсах Елена поделилась в своем Instagram-аккаунте, созданном накануне, 20 мая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

Как выяснилось, наряд был создан специально для супруги Владимира Зеленского украинским дизайнером Артемом Климчуком, известным своей любовью к этно-тематике. Над воплощением замысла модельера команда из семи мастеров трудилась 184 часа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

«Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX века Сумщины и Полтавщины. Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом трипольской культуры», - отметил дизайнер в интервью изданию Vogue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

Золотые серьги, которыми Елена Зеленская дополнила свой модный образ, - тоже эксклюзив, ручная работа.

Автор украшения - известный украинский ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry.

Оцените стиль первой леди Украины. Никого не напоминает?

View this post on Instagram

Починаємо...

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ