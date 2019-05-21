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  • «Она там каждый год по работе!»: в Сети затравили тусовщицу Навку за фото с Каннского фестиваля

«Она там каждый год по работе!»: в Сети затравили тусовщицу Навку за фото с Каннского фестиваля

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Татьяна Навка в Каннах

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Пользователи Сети негативно восприняли поездку жены пресс-секретаря президента на кинофестиваль во Францию.

Известная фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram фотографию, сделанную во французских Каннах, где в эти дни - с 14 по 25 мая 2019 года - проходит 72-й международный кинофестиваль.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Пользователи Сети с иронией отреагировали на страсть спортсменки вести светскую жизнь.

ФОТО: MAXIM SHIPENKOV / EPA

«Ездила бы по детдомам, по больницам помощь оказывала больным детям А то роскошную жизнь только видно то Юдашкин то пальмы, океаны. Мне это все не по душе! Если б у меня был такой муж, я бы помогала народу всем нуждающимся!», - пишут недовольные женщины в сети.

«Когда уже все запомнят: она там каждый год ПО РАБОТЕ!» - язвит cochurowa.mary.

«А раньше спортсменки были куда поскромнее,а особенно чемпионки!!!» - соглашается ei882647.

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