«Она там каждый год по работе!»: в Сети затравили тусовщицу Навку за фото с Каннского фестиваля

Известная фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram фотографию, сделанную во французских Каннах, где в эти дни - с 14 по 25 мая 2019 года - проходит 72-й международный кинофестиваль.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Пользователи Сети с иронией отреагировали на страсть спортсменки вести светскую жизнь.

ФОТО: MAXIM SHIPENKOV / EPA

«Ездила бы по детдомам, по больницам помощь оказывала больным детям А то роскошную жизнь только видно то Юдашкин то пальмы, океаны. Мне это все не по душе! Если б у меня был такой муж, я бы помогала народу всем нуждающимся!», - пишут недовольные женщины в сети.

«Когда уже все запомнят: она там каждый год ПО РАБОТЕ!» - язвит cochurowa.mary.