«Она там каждый год по работе!»: в Сети затравили тусовщицу Навку за фото с Каннского фестиваля

Пользователи Сети негативно восприняли поездку жены пресс-секретаря президента на кинофестиваль во Францию.
Известная фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram фотографию, сделанную во французских Каннах, где в эти дни - с 14 по 25 мая 2019 года - проходит 72-й международный кинофестиваль.
Пользователи Сети с иронией отреагировали на страсть спортсменки вести светскую жизнь.
«Ездила бы по детдомам, по больницам помощь оказывала больным детям А то роскошную жизнь только видно то Юдашкин то пальмы, океаны. Мне это все не по душе! Если б у меня был такой муж, я бы помогала народу всем нуждающимся!», - пишут недовольные женщины в сети.
«Когда уже все запомнят: она там каждый год ПО РАБОТЕ!» - язвит cochurowa.mary.
«А раньше спортсменки были куда поскромнее,а особенно чемпионки!!!» - соглашается ei882647.