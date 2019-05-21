Супруга Цекало опубликовала откровенный снимок
Молодая супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин, как известно, прекрасно рисует. В соцсетях регулярно появляются ее снимки, на которых она показывает свои картины, действительно, производящие сильное впечатление, сообщает Рамблер.
На очередной фотографии, размещенной в Instagram, Дарина Эрвин стоит в пол-оборота. На снимке она предстала в джинсовых шортах и измазанном красками фартуке. Девушка увлеченно рисует.
«Чье-то искусство идет так далеко и так глубоко, как любовь»,
— подписала она снимок.
Instagram
Дарина Эрвин
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