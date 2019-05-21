Вт, 21.05.2019
Фото: поклонники Сергея Лазарева перевозбудились, увидев его голым в душе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Супруга Цекало опубликовала откровенный снимок
Она обнажила грудь!

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Дарина Эрвин

ФОТО: Instagram

Молодая супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин, как известно, прекрасно рисует. В соцсетях регулярно появляются ее снимки, на которых она показывает свои картины, действительно, производящие сильное впечатление, сообщает Рамблер.
 
На очередной фотографии, размещенной в Instagram, Дарина Эрвин стоит в пол-оборота. На снимке она предстала в джинсовых шортах и измазанном красками фартуке. Девушка увлеченно рисует.
«Чье-то искусство идет так далеко и так глубоко, как любовь»,
— подписала она снимок.

Дарина Эрвин

Instagram

 
Поклонники выразили свое восхищение моделью, которая не стесняется показывать свое тело. 

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