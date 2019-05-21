Глупые стереотипы о знаках Зодиака 

Овен

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» — это ни разу не про леди-Овнов. Вы только посмотрите на ее свежий маникюр, высокую шпильку и корсет, в котором невозможно не то что Вселенную спасать, в нем бы пару раз глубоко вдохнуть, не сломав ребра. А то, что она так загадочно прищуривается, так это потому, что накладная ресница отклеивается. А все эти байки об овновской грубости и женской силе — все это выдумки гороскопов, вы уж нам поверьте.

Телец

Откуда-то прошел слушок, что Телец — трудолюбивое животное, и что самое удивительное — все верят. Даже сама Телец, выпрямив спинку, утвердительно качает головой, но из Instagram на рабочем компьютере не выходит. На самом деле она бы душу продала за вечность на мягком диване перед телевизором, чтобы кто-то подносил вкусную еду и напитки, а она бы не полнела. И да, «Игру престолов» бы продлили на 5093200 сезонов, а больше ничего и не нужно.

Близнецы

По какой-то причине все вокруг не воспринимают всерьез истории Близнецов о том, как ее звал замуж сам Джонни Депп, как она спасала Атлантиду, когда ту поглощало море, или как она путешествовала с представителями внеземной цивилизации по параллельным мирам. В смысле они постоянно сочиняют? Плохо вы милашку-Близнеца знаете: все дело в том, что просто сегодня она Харли Квинн, а завтра наружу вылезет ее альтер эго — хамовитая кассирша из супермаркета. И у каждой из них, если что, совершенно своя история жизни.

Рак

Признаемся честно, сами иногда грешим, воспринимая Рака как вечно ноющее членистоногое, которое быстрее твой мозг клешнями выскребет, нежели перестанет плакать и истерить. Но сколько бы Ракиня на тебя не обижалась и не пилила, в сложно эмоциональной ситуации она подберет и свое, и твое достоинство и пойдет вершить правосудие и спасать заблудшие души. Или просто оттащит тебя пьяного в гостинную, накроет сверху одеялком и минералку с аспиринчиком рядом поставит.

Лев

Если вы однажды подумали, что Львицы — эгоистичные натуры, то быстро перемотайте время вспять и раздумайте. Потому что, во-первых, уровень владения психологическими пытками Львицы довели до совершенства, во-вторых, вам что, первого пункта не достаточно? Львицы, вообще-то, забирают все ваши деньги, недвижимое имущество, сердце, душу, потроха не просто из-за большой любви к себе, а как компенсацию за потраченное на вас время.

Дева