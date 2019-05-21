Глупые стереотипы о знаках Зодиака 

Близнецы врут, не краснея, Рак готов заплакать даже за просмотром комедии, а Рыбки то ли уснули, то ли умерли — пора разбить вдребезги эти надоевшие стереотипы о знаках Зодиака, предлагает Рамблер.
Овен
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» — это ни разу не про леди-Овнов. Вы только посмотрите на ее свежий маникюр, высокую шпильку и корсет, в котором невозможно не то что Вселенную спасать, в нем бы пару раз глубоко вдохнуть, не сломав ребра. А то, что она так загадочно прищуривается, так это потому, что накладная ресница отклеивается. А все эти байки об овновской грубости и женской силе — все это выдумки гороскопов, вы уж нам поверьте.
Телец
Откуда-то прошел слушок, что Телец — трудолюбивое животное, и что самое удивительное — все верят. Даже сама Телец, выпрямив спинку, утвердительно качает головой, но из Instagram на рабочем компьютере не выходит. На самом деле она бы душу продала за вечность на мягком диване перед телевизором, чтобы кто-то подносил вкусную еду и напитки, а она бы не полнела. И да, «Игру престолов» бы продлили на 5093200 сезонов, а больше ничего и не нужно.
Близнецы
По какой-то причине все вокруг не воспринимают всерьез истории Близнецов о том, как ее звал замуж сам Джонни Депп, как она спасала Атлантиду, когда ту поглощало море, или как она путешествовала с представителями внеземной цивилизации по параллельным мирам. В смысле они постоянно сочиняют? Плохо вы милашку-Близнеца знаете: все дело в том, что просто сегодня она Харли Квинн, а завтра наружу вылезет ее альтер эго — хамовитая кассирша из супермаркета. И у каждой из них, если что, совершенно своя история жизни.
Рак
Признаемся честно, сами иногда грешим, воспринимая Рака как вечно ноющее членистоногое, которое быстрее твой мозг клешнями выскребет, нежели перестанет плакать и истерить. Но сколько бы Ракиня на тебя не обижалась и не пилила, в сложно эмоциональной ситуации она подберет и свое, и твое достоинство и пойдет вершить правосудие и спасать заблудшие души. Или просто оттащит тебя пьяного в гостинную, накроет сверху одеялком и минералку с аспиринчиком рядом поставит.
Лев
Если вы однажды подумали, что Львицы — эгоистичные натуры, то быстро перемотайте время вспять и раздумайте. Потому что, во-первых, уровень владения психологическими пытками Львицы довели до совершенства, во-вторых, вам что, первого пункта не достаточно? Львицы, вообще-то, забирают все ваши деньги, недвижимое имущество, сердце, душу, потроха не просто из-за большой любви к себе, а как компенсацию за потраченное на вас время.
Дева
Рациональность, холодный ум и отрицательный уровень эмоциональности — все это маска, чтобы мимо проходящий упырь не покусился на тонкие струны души красотки-Девы. Но вот дома, когда никто не видит, милашка отводит душу: плачет над каждым выпуском «Пусть говорят», тискает котика до тех пор, пока у него прощупывается пульс, танцует под ранние треки Максим, вспоминает первую любовь, жалеет каждого несчастного, кому отказала, и собирается уехать на Север жить с пингвинами. Тот же эффект на Деву производит алкоголь, но тут стоит быть осторожнее, иначе наружу вылезет не эмоциональный котик, а роковая львица — а это уже страшно.
Весы
Бытует мнение, что Весы — эдакое чучело мягкого хомячка, которое стоит всем на радость и даже не пикает. На самом деле вы просто не видели хмельную Весы, которая готова и на барной стойке станцевать, и скандал незнакомцу по приколу закатить, и покурить в туалете с барменом. Конечно, на следующее утро она вновь превратиться в теплую тушку хомячка, но подкалывать ее этим можно до следующей пьянки.
Скорпион
Что Скорпионы уже с детства стервы — миф, а вот то, что их отродье подпольно готовит апокалипсис — правда, но мы не об этом. Милашки-Скорпионы могут быть добрыми и нежными, если научиться с ними правильному обращению. Кормить самым вкусным, отдавать всю свою зарплату, время от времени гладить их по головке и стать самым лучшим любовником — делов-то. Именно тогда Скорпиониха будет относиться к тебе по-человечески и даже позволит ходить с ней рядом за ручку. Но это неточно.
Стрелец
Астрологи врут, не краснея, разбалтывая налево и направо, что Стрельцы — неисправимые оптимисты, когда на самом деле Стрелец может впасть в депрессию, если напомнить ей ее реальный возраст, в экзистенциальный кризис, если рассказать, как она зажигала на прошлом корпоративе.
Козерог
Если приглядеться к Козерожке, то не такая она и стальная женщина. Утром может нечаянно опрокинуть в термос с кофе рюмку коньяка, отправить пошлый анекдот коллеге, заесть зеленый салат шаурмой, а пока никто не видит - включить сериал в конце рабочего дня. И кто сейчас скажет, что она — чопорная особа? Только ей такую правду о себе знать необязательно.
Водолей
Мы тут услышали, что Водолеи больше болтают, нежели делают. А как же тот факт, что утром они перебороли себя и встали с кровати, вместо красного сухого налили в кружку крепкую арабику, своими руками надели на себя одежду, своими ногами добрались до офиса и своим же мозгом начали работать? Вот так-то!
Рыбы
На первый взгляд может показаться, что представители этого знака уже давно мертвы, но на самом деле внутри Рыбки происходит серьезный мозговой процесс. В этот момент каждый горазд сказать, что опять она в себя погрузилась, опять о своем женском думает, а на самом деле она думает о том, что если каждый человек пожертвует всего 10 евро на еду для детей из Африки, то можно кормить их до 18-летия. И как после этого можно взять и не полюбить анабиозных Рыбок?