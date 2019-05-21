Почему эти пять вещей категорически запрещено стирать в машинке

Ортопедические подушки

Популярность правильной организации места отдыха и сна непрерывно растет. Ортопедические подушки во многих домах стали неотъемлемой частью интерьера, однако не все знают, что подобные изделия запрещено стирать в машине, а некоторые – даже мочить.

Современные технологии производства предлагают разнообразие материалов и наполнителей, от дорогостоящего натурального латекса до бюджетного пенополиуретана. Независимо от ценовой категории, подушки требуют деликатного ухода – регулярной стирки наволочки и защитного чехла, проветривания на свежем воздухе. Машинная стирка может повлечь за собой разрушение структуры материала и утрату уникальных свойств изделия. Особенно прихотливы подушки с «эффектом памяти» и наполнителем из гречишной лузги.

При необходимости очистить ортопедическую подушку от сильных загрязнений разумнее всего отдать ее в специальную химчистку – это уменьшит риск испортить изделие по неосторожности. Если такой возможности нет, следует внимательно ознакомиться с инструкцией и помнить:

нельзя сушить подушку под прямыми солнечными лучами и вблизи отопительных приборов.

Нельзя скручивать и выжимать изделие.

Ручная стирка возможна не чаще 3 раз в год при температуре до 50 градусов.

Вещи, не очищенные от шерсти питомцев

При намокании прилипшая шерсть распространяется по всей одежде, которая оказалась в барабане, и не смывается окончательно даже после нескольких полосканий.

Кроме того, при частой стирке вещей с шерстью животных засоряется фильтр стиральной машины. Это накладывает дополнительные затраты в виде вызова мастера, замены фильтров, а иногда и покупки новой стиральной машины.

Избавиться от шерсти питомцев можно несколькими способами:

использовать ролик для одежды с липким слоем.

Хорошо вытряхивать белье на открытом воздухе.

Использовать антистатик для чистого белья, чтобы сократить прилипание шерсти.

Бюстгальтер

В суете повседневных дел многие представительницы прекрасного пола не стирают вещи вручную, а складывают в барабан стиральной машины. Бюстгальтер – очень деликатный и привередливый предмет гардероба, не переносящий машинной стирки, особенно модели пуш-ап.

Многие изделия нижнего белья имеют косточки, которые могут сломаться или выпасть при интенсивной машинной стирке. Кроме того, хрупкое кружево или ажурные вставки легко повредить при контакте с другими вещами, а цвет потускнеет через несколько подобных стирок.

Бюстгальтер следует замочить на несколько минут в мыльном растворе, после чего постирать вручную и прополоскать в проточной воде. Сушка допустима только горизонтальная, без интенсивного отжима и скручивания.

Вещи с вышивкой или кружевами

В гардеробе любой девушки есть пара вещей с эффектными украшениями – бисерной россыпью или кружевными элементами. В таком случае придется забыть о машинной стирке, так как красоту рисунка и целостность кружева легко повредить. Оторванные стразы, бусины и украшения могут не только испортить внешний вид изделия, но и вывести из строя сам бытовой прибор, закупорив сливной шланг.

Лучшим вариантом очистки подобных изделий остается ручная стирка. Очень большие вещи

Соблазн постирать в домашних условиях двуспальные одеяла, пледы, покрывала и необъятных размеров плющевого медведя очень велик. Однако даже если поместить вещь в барабан удалось – есть риск не только не отстирать загрязнения, но и сломать бытовую технику.

При машинной стирке габаритных вещей важно учитывать их вес при намокании и сравнивать его с максимально допустимым весом по инструкции. Если показатель превышает или находится на критической отметке – от стирки в машине-автомат лучше отказаться, заменив ее химчисткой.