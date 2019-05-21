Почему эти пять вещей категорически запрещено стирать в машинке

В погоне за безупречной чистотой многие женщины стирают в машинке не только белье и одежду, но и предметы интерьера, декора и даже обувь. Такие эксперименты могут окончиться безвозвратно испорченной вещью или поломкой самой стиральной машины. В зоне риска находятся следующие пять вещей, которые категорически запрещено стирать в стиральной машине, рассказывает kotel.guru.
Ортопедические подушки
Популярность правильной организации места отдыха и сна непрерывно растет. Ортопедические подушки во многих домах стали неотъемлемой частью интерьера, однако не все знают, что подобные изделия запрещено стирать в машине, а некоторые – даже мочить.
Современные технологии производства предлагают разнообразие материалов и наполнителей, от дорогостоящего натурального латекса до бюджетного пенополиуретана. Независимо от ценовой категории, подушки требуют деликатного ухода – регулярной стирки наволочки и защитного чехла, проветривания на свежем воздухе. Машинная стирка может повлечь за собой разрушение структуры материала и утрату уникальных свойств изделия. Особенно прихотливы подушки с «эффектом памяти» и наполнителем из гречишной лузги.
При необходимости очистить ортопедическую подушку от сильных загрязнений разумнее всего отдать ее в специальную химчистку – это уменьшит риск испортить изделие по неосторожности. Если такой возможности нет, следует внимательно ознакомиться с инструкцией и помнить:
нельзя сушить подушку под прямыми солнечными лучами и вблизи отопительных приборов.
Нельзя скручивать и выжимать изделие.
Ручная стирка возможна не чаще 3 раз в год при температуре до 50 градусов.
Вещи, не очищенные от шерсти питомцев
При намокании прилипшая шерсть распространяется по всей одежде, которая оказалась в барабане, и не смывается окончательно даже после нескольких полосканий.
Кроме того, при частой стирке вещей с шерстью животных засоряется фильтр стиральной машины. Это накладывает дополнительные затраты в виде вызова мастера, замены фильтров, а иногда и покупки новой стиральной машины.
Избавиться от шерсти питомцев можно несколькими способами:
использовать ролик для одежды с липким слоем.
Хорошо вытряхивать белье на открытом воздухе.
Использовать антистатик для чистого белья, чтобы сократить прилипание шерсти.
Бюстгальтер
В суете повседневных дел многие представительницы прекрасного пола не стирают вещи вручную, а складывают в барабан стиральной машины. Бюстгальтер – очень деликатный и привередливый предмет гардероба, не переносящий машинной стирки, особенно модели пуш-ап.
Многие изделия нижнего белья имеют косточки, которые могут сломаться или выпасть при интенсивной машинной стирке. Кроме того, хрупкое кружево или ажурные вставки легко повредить при контакте с другими вещами, а цвет потускнеет через несколько подобных стирок.
Бюстгальтер следует замочить на несколько минут в мыльном растворе, после чего постирать вручную и прополоскать в проточной воде. Сушка допустима только горизонтальная, без интенсивного отжима и скручивания.
Вещи с вышивкой или кружевами
В гардеробе любой девушки есть пара вещей с эффектными украшениями – бисерной россыпью или кружевными элементами. В таком случае придется забыть о машинной стирке, так как красоту рисунка и целостность кружева легко повредить. Оторванные стразы, бусины и украшения могут не только испортить внешний вид изделия, но и вывести из строя сам бытовой прибор, закупорив сливной шланг.
Соблазн постирать в домашних условиях двуспальные одеяла, пледы, покрывала и необъятных размеров плющевого медведя очень велик. Однако даже если поместить вещь в барабан удалось – есть риск не только не отстирать загрязнения, но и сломать бытовую технику.
При машинной стирке габаритных вещей важно учитывать их вес при намокании и сравнивать его с максимально допустимым весом по инструкции. Если показатель превышает или находится на критической отметке – от стирки в машине-автомат лучше отказаться, заменив ее химчисткой.
Наличие стиральной машины в каждом доме существенно облегчило быт хозяйки, однако не все осведомлены об ограничении в ее использовании. Ручная стирка нескольких элементов гардероба не отнимет много времени и сил, но существенно продлит жизнь дорогим вещам из деликатных тканей. А экономия на химчистках при стирке крупногабаритных вещей может стоит как испорченной вещи, так и поломки стиральной машины со всеми вытекающими последствиями