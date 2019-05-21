Горячие фото: когда MC Дони сорвал в Таллинне с себя рубашку, публика взвыла от восторга

MC Дони сейчас - один из наиболее успешных российских рэперов, его видео набрали сотни миллионов просмотров. Местную публику темпераментный исполнитель также не оставил равнодушной, а после концерта с удовольствием провел с поклонниками время в лаундже Olympic Park Casino. Помимо известных хитов Дони впервые исполнил новую песню «Не спать».

Дони начинал музыкальную карьеру в команде Тимати, однако почти сразу же сумел запустить успешную соло-карьеру: его сингл «Ты такой» с Натали на сегодняшний день набрал на Youtube более 227 миллионов просмотров.

Дебютным хитом Дони, московского рэпера узбекского происхождения, стала записанная с Тимати «Борода», за этот сингл певец в 2014 году выиграл титул лучшего клубного МС России. В настоящее время Дони является одним из наиболее востребованных артистов московского лейбла Black Star и одним из лидеров по количеству просмотров в России.