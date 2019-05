Эстонский участник «Евровидения» закатил скандал в аэропорту Тель-Авива

Главная воздушная гавань Святой земли, как информирует портал Дни.ру, славится беспрецедентными мерами безопасности. Здесь могут бесцеремонно срезать замки с чемоданов, рыться в них, заставлять показывать содержимое. Каждого улетающего из страны пассажира ждет «допрос» с пристрастием. Сами ли укладывали багаж? Не передавал ли вам кто-то что-то? Что вы делали в Израиле? Где жили? Etc. Упаси господь, если в паспорте увидят штамп о посещении какой-то мусульманской страны. Если вы были в Турции, Азербайджане, Египте или Сирии – считайте, записаны во враги Израиля. Готовьтесь оправдываться не меньше часа. После таких мытарств многие кричат: Never Again! («Никогда больше!»)