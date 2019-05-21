Эстонский участник «Евровидения» закатил скандал в аэропорту Тель-Авива

Лиаму Кларку, который проживает в Мельбурне, а на конкурсе занимался связями с общественностью эстонской делегации, не понравилось, что пограничники подвергли его серьезному допросу с пристрастием и конфисковали ноутбук. Каждый, кто когда-либо улетал из Израиля, знает о повышенном интересе работников специальных служб. Однако для Кларка действия официальных лиц стали неприятным сюрпризом, пишет Экспресс-газета.

Главная воздушная гавань Святой земли, как информирует портал Дни.ру, славится беспрецедентными мерами безопасности. Здесь могут бесцеремонно срезать замки с чемоданов, рыться в них, заставлять показывать содержимое. Каждого улетающего из страны пассажира ждет «допрос» с пристрастием. Сами ли укладывали багаж? Не передавал ли вам кто-то что-то? Что вы делали в Израиле? Где жили? Etc. Упаси господь, если в паспорте увидят штамп о посещении какой-то мусульманской страны. Если вы были в Турции, Азербайджане, Египте или Сирии – считайте, записаны во враги Израиля. Готовьтесь оправдываться не меньше часа. После таких мытарств многие кричат: Never Again! («Никогда больше!»)

Не стал исключением и представитель эстонской делегации Лиам Кларк, остановленный перед посадкой в ​​самолет. «Меня задержали и допрашивали в аэропорту два с половиной часа. Компьютер был конфискован», – написал он в Twiiter. Образно говоря, Кларка просто насиловали, обвиняя во всех смертных грехах! А подозрения вызвало то, что домой он улетал через Амман, столицу Иордании.

«Молодой охранник отвел меня на пустую скамейку и спросил о пребывании в Израиле. Две довольно злые женщины из службы безопасности пришли спросить, что я делал на конкурсе песни »Евровидение«, почему летаю через Амман, что делал в Катаре в 2016 году, какова была моя работа на »Евровидении«, как работаю в стране своего происхождения, – чуть не плачет Кларк. – Я чувствовал, что со мной обращаются как с преступником, и не понимал, почему так много вопросов...»

Теперь вопрос издевательства над пассажиром изучается Управлением аэропортов Израиля, сообщает сайт mako.co.il. Пока же представители аэропорта сообщили, что Кларк не летел вместе с остальными членами делегации, а в его компьютере была обнаружена проблема.